Chez les Raptors, priorité au développement en interne

Une année faite « de hauts et de bas », des « montagnes russes ». Au moment de faire le bilan, les premiers mots qui viennent à l’esprit de Masai Ujiri donnent un bon aperçu de la saison vécue par les Raptors. La formation canadienne, qui n’a pas été épargnée par les blessures et les absences liées au Covid (les titulaires ont disputé 65 matches en moyenne), a mis du temps avant de trouver son rythme de croisière.

À la mi-janvier, elle occupait encore une modeste 9e place à l’Est avec un bilan tout juste équilibré. Les Raptors ont connu une plus solide deuxième partie de saison pour terminer à la 5e place, avant de céder en six manches au premier tour face aux Sixers. Là où les soucis de santé ont ressurgi…

Pas de frustration pour autant chez le dirigeant dont la formation avait terminé loin des phases finales la saison passée, mettant fin à une série de sept qualifications consécutives. Le mot clé, qui n’est pas nouveau, pour Masai Ujiri, c’est « patience ».

À Tampa, les Raptors ont « gagné » Scottie Barnes

« Quand vous avez de jeunes joueurs, on doit toujours être patients, on doit l’être », assure-t-il. « Je vous l’ai dit ici (au début de l’année) que ça n’allait pas toujours être joli. Il y aura des hauts et des bas, le développement et la construction fonctionnent ainsi. Mais l’état d’esprit doit être de gagner. Peu importe comment vous le voyez mais l’année dernière, l’année ‘Tampa Tank’, on a gagné. Vous savez pourquoi on a gagné ? Scottie Barnes. On a gagné, ce doit être notre état d’esprit. »

Leur année ratée en Floride, après une délocalisation imposée en raison de l’épidémie, leur avait permis de récupérer le 4e choix de Draft, auteur d’une très solide première année récompensée par le titre de « rookie de l’année ». Ce trophée a été couplé à la première sélection All-Star de Fred VanVleet, les meilleures saisons en carrière d’OG Anunoby et Gary Trent Jr, un Pascal Siakam retrouvé et passé tout près de sa deuxième étoile. Autant de facteurs enthousiasmants par rapport à l’avenir.

Les erreurs de jeunesse ? « On se dira parfois : ‘Comment cela s’inscrit par rapport à l’avancée des carrières de Pascal (28 ans), Fred (28 ans) ou OG (24 ans) ?‘ Ces gars-là sont jeunes, aussi. Je crois qu’on était la troisième ou deuxième plus jeune équipe des playoffs et Thad Young (33 ans) a d’ailleurs tout fait foirer ! »

Plus sérieusement, le président ajoute : « On doit construire, grandir, et je sais que parfois, quand vous gagnez, les attentes commencent à devenir un peu plus élevées de la part des fans, des médias, de tout le monde, ça donne le ton. Mais on doit le voir en interne, avoir un aperçu de ce qu’on imagine de ces gars. »

Les Lakers peuvent toujours rêver de Nick Nurse

C’est la raison pour laquelle il demande à ses joueurs de bosser et progresser cet été. « Chacun d’entre eux, oui, chacun d’entre eux. On a besoin de faire un pas en avant, on doit s’améliorer. C’est à cela que sert l’été. On a eu cette longue discussion avec chacun d’entre eux. »

Les progrès des Raptors passeront donc par un développement en interne, et non pas par la « free agency », si ce n’est pour tenter d’attirer un intérieur capable de shooter ou un meneur de jeu pour faire souffler Fred VanVleet. « Le noyau de l’équipe reste le noyau », note Masai Ujiri en rappelant que « Precious (Achiuwa) n’était pas le même joueur qu’au début de la saison, ni Chris Boucher, ni Malachi (Flynn). Des joueurs comme Dalano (Banton), ou Justin (Champagnie) vont s’améliorer. Il faut leur en donner l’opportunité. »

Quant à Nick Nurse, pas question de le laisser filer. Aux Lakers pour ne citer qu’eux… « Je veux (Lionel) Messi. Je veux (Cristiano) Ronaldo. Je veux Kobe Bryant. Alors ils peuvent continuer à rêver. Je rêve aussi », en plaisante le dirigeant.