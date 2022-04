Al Horford, l’arme anti-Antetokounmpo des Celtics ?

Si Boston s’est pas mal cherché cette saison, jusqu’à ce que le déclic se produise en janvier, Al Horford, lui, s’est distingué par sa régularité lorsqu’il a été disponible. Son apport s’est encore une fois avéré précieux sur la première série de playoffs face aux Nets avec 13 points, 7.5 rebonds et 2 passes décisives en moyenne sur quatre matchs.

Alors que ce sont désormais les Bucks qui vont se présenter sur le chemin des Celtics, Ime Udoka a bon espoir quant à la capacité de « Big Al » à poser des problèmes à Giannis Antetokounmpo sur cette demi-finale de conférence.

« La polyvalence qu’il a montré tout au long de l’année représente un avantage face à un joueur comme Antetokounmpo », a en effet estimé le coach des C’s. « De toute évidence, Antetokounmpo joue sur le périmètre, mais il peut aussi poster, et c’est pourquoi Al nous a été si précieux cette année. Parce qu’il est capable de défendre sur ces deux situations. Il a la taille pour encaisser les coups et il faut être physique. C’est ce qui a été le plus important pour Al ces dernières années ».

Une présence rassurante pour tout le monde

La pression sera ainsi concentrée sur Giannis Antetokounmpo alors que son principal lieutenant, Khris Middleton, garant d’un certain équilibre offensif aux côtés du jeu débridé du « Greek Freak », pourrait bien manquer toute la série. Plus que d’habitude, la façon dont Boston essaiera de contenir la star des Bucks sera déterminante.

Ime Udoka a également rappelé à quel point Al Horford a pu poser des soucis à Giannis Antetokounmpo par le passé. Avec le retour de Robert Williams III, qui aura aussi un rôle important comme protecteur du cercle, la forme et l’enthousiasme d’Al Horford, 35 ans, fait partie des éléments positifs qui sont ressortis de la série face aux Nets.

« Nous avons parlé de son enthousiasme à l’idée de revenir à Boston », a poursuivi Ime Udoka. « Il est arrivé en grande forme et a été l’un de nos joueurs les plus réguliers tout au long de l’année. En termes d’âge, je pense qu’il est très fier d’être revenu cette année, de relever le défi. Et comme le dit toute l’équipe, il nous permet d’avoir une bonne assise défensive grâce à sa polyvalence. Il est donc presque fait sur mesure pour un gars comme Giannis ».

Sa présence fait du bien aux Celtics à tous les niveaux, par sa science du jeu, sa polyvalence, son expérience et son professionnalisme, qui ont le don de rassurer ses coéquipiers. Et ça ne devrait pas bouger sur cette série, l’intérieur ayant indiqué qu’il se sentait particulièrement bien physiquement et prêt pour en découdre avec Milwaukee.

« Al a 15 ans d’expérience dans ce domaine, et il le fait à un haut niveau », a conclu Marcus Smart. « Nous apprécions tout ce qu’Al apporte, sa sagesse, son jeu, son leadership, et sa personnalité globale. Il se soucie de tout le monde, il est très altruiste. Quand vous avez quelqu’un comme ça, c’est très contagieux ».