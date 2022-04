Victor Oladipo : « Il y a un an, j’étais assis, seul dans le noir, à attendre de me faire opérer »

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, et Victor Oladipo a profité des blessures de Kyle Lowry puis Jimmy Butler pour jouer dans ces playoffs. Une reprise en douceur dans le Game 4, même s’il avait été décisif en fin de première mi-temps, puis cette nuit, il a appris qu’il était titulaire !

Un choix payant pour Erik Spoelstra puisque l’ancien arrière des Pacers et du Magic va réaliser un match plein avec 23 points, 3 passes, 3 interceptions, à 8 sur 16 aux tirs, dont 3 sur 6 à 3-points. Ce qui ne se voit pas dans les chiffres, c’est son activité en défense sur Trae Young, mais aussi cette énergie contagieuse.

C’est sans doute son début de match parfait qui l’a débloqué avec un 4 sur 4 aux tirs, dans toutes les positions. Huit points de suite en milieu de quart-temps pour réveiller le Heat, et se lancer vraiment dans le grand bain. C’est aussi lui qui va inscrire le premier 3-points de l’équipe, alors que le Heat en était à 0 sur 8 de loin.

« Il m’a rappelé le Vic d’Indiana »

« J’admire vraiment Vic pour ce parcours de trois ans à gérer des blessures et de la frustration » réagit le coach du Heat. « C’est pour ça que tout le monde est derrière lui. On est tous tellement heureux pour lui. Ce soir, il a été vraiment bon, et il s’est comporté comme un membre de notre gang ».

Le plus heureux pour Victor Oladipo, c’est peut-être Bam Adebayo, d’origine nigériane comme lui. Ils sont très proches en dehors des terrains, et le pivot All-Star l’a vu au quotidien, pendant des mois, sur son vélo ou dans la salle de muscu’ se remettre de cette 3e opération au genou.

« Je suis tellement fier de lui. Il a traversé tellement de choses, et il lui a fallu être stable dans sa tête » confie Bam Adebayo. « Il lui fallait rester calme pendant la tempête… Vous ne l’avez pas vu, mais en coulisses, il se donnait à fond. Il s’entraînait deux à trois fois par jour, et on lui disait de s’accrocher et d’être prêt. En playoffs, on ne sait jamais qui va être blessé, et qui va entrer en jeu. Le coach n’a pas peur d’envoyer tout le monde sur le front, et Vic a été performant. Il m’a rappelé le Vic d’Indiana. »

« Ce n’est que le début »

À la fin du match, Victor Oladipo a foncé vers le public derrière le panier. Il a hurlé sa rage. Il a agrippé son maillot. Un moment de communion pour oublier des mois et des mois de galère…

« Il y a un an, j’attendais ma prochaine opération. Je me souviens qu’il y a un an, jour pour jour, à peu près à la même heure, j’étais assis dans le noir, tout seul, en train de craquer. Pas parce que j’avais baissé les bras, mais parce que j’avais atteint le point le plus bas possible. J’avais deux choix possibles : arrêter ou continuer. J’ai choisi de continuer. »

Un an après, le voilà meilleur marqueur d’un Game 5 qui qualifie le Heat en demi-finale de conférence. Il n’avait plus inscrit 20 points en playoffs depuis son passage aux Pacers.

« Je reste dans l’instant, à faire en sorte que chaque moment soit important. Je ne pourrai pas contrôler les circonstances, mais je pourrais contrôler ma manière d’aborder les choses. Il n’y a rien que je ne puisse gérer. Au final, je sens que je peux revenir et surmonter n’importe quoi. Alors quand ils m’ont dit que je devais commencer ce soir, je me suis mis au travail et j’ai fait tout ce que je pouvais pour aider mon équipe à gagner. Je remercie le staff et mes coéquipiers d’avoir cru en moi, en ma famille et en mon Dieu, car ils ont réussi. Ce n’est que le début. »