Joel Embiid voudrait que Doc Rivers secoue James Harden

James Harden et les Sixers avaient la tête des mauvais jours après leur revers face aux Raptors qui va les contraindre à retourner au Canada pour jouer une sixième manche alors qu’ils menaient 3-0 dans la série.

Lorsqu’on lui a demandé si la défense de Toronto faisait quelque chose de particulier pour le gêner en attaque alors qu’il a encore rendu un petit match au scoring (15 points) et n’a pas dépassé les 22 unités sur la série, « The Beard » (15 points, 7 passes décisives, 5 ballons perdus) s’est contenté de répondre qu’il n’avait pris que 11 tirs.

C’est justement un point que les Sixers, Joel Embiid en tête, aimeraient voir évoluer, le plus rapidement possible.

Joel Embiid ne s’en sortira pas tout seul

Le premier à monter au créneau a donc été Joel Embiid, qui, avec sa blessure au pouce, va vraiment avoir besoin de ses coéquipiers pour tirer Philly d’affaire, et espère que Doc Rivers saura transmettre le message.

« Je l’ai dit toute la saison depuis qu’il est arrivé ici : il doit être agressif et il doit être lui-même. Ce n’est pas vraiment mon travail. C’est probablement au coach de lui parler et de lui dire de prendre plus de tirs, surtout s’ils continuent de défendre sur moi comme ils l’ont fait. Mais ce n’est pas vraiment mon travail », a-t-il déclaré après le match. « Nous devons tous être meilleurs offensivement. Nous avons raté un grand nombre de tirs ouverts. À certains moments, quand je subissais des prises à deux, nous n’étions pas agressifs avec le ballon. Nous avons juste continué à déplacer le ballon autour du périmètre, et cela leur a donné du temps pour récupérer, et c’est pourquoi nous n’avons rien pu en tirer ».

Les Sixers ont perdu gros sur ce match. Pour l’heure, seules 13 équipes avant Toronto avaient réussi à gagner deux matchs de suite après avoir été menées 3-0. L’objectif pour Philadelphie est que la série s’arrête ce jeudi.

« On va bien. Je veux dire, on connaît la recette. Ne pas perdre de ballons, prendre des rebonds offensifs, être meilleurs défensivement, plus connectés. Défensivement, j’ai eu l’impression qu’à quelques reprises, nous n’étions pas au point et que nous ne nous soutenions pas les uns les autres. Mais on va bien », a poursuivi Joel Embiid. « Il y a une raison pour laquelle nous avons gagné trois matchs d’affilée. Sur le plan offensif, nous n’avons clairement pas été nous-mêmes et c’est vraiment la raison pour laquelle nous avons cédé ces deux derniers matchs ».