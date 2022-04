La Nike Zoom GT Jump reprend des couleurs

Après la Cut et la Run, la Nike Zoom GT Jump a bouclé en beauté la série Nike « GT », qu’on voit assez régulièrement sur les parquets NBA durant ces playoffs.

Portée par Nikola Jokic, la GT Jump se caractérise pour sa part par ses caractéristiques uniques au niveau de la semelle, axés sur le confort et le rebond. Celle-ci est ainsi dotée d’une unité Zoom Air sur toute la longueur, un Zoom à l’avant du pied et un Pebax au milieu.

Nike a multiplié les coloris singuliers pour la Nike Zoom GT Jump et poursuit cette fois avec un modèle tout en contraste, entre la tige en noir et gris et la semelle intermédiaire alliant du rose, du bleu et du vert, l’ensemble reposant sur une semelle extérieure bleue. On retrouve également des finitions en bleu, vert, rouge et orange au niveau des lacets et de la languette noire.

Un coloris à apprécier plus en détail sur ces quelques clichés, en attendant une date de sortie pour ce modèle commercialisé à 194,99 euros.

(Via SneakerNews)

