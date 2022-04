Onyeka Okongwu, le pompier de service

« Mon état d’esprit, c’est de rester le même, entrer sur le terrain et faire ce que je sais faire. Quand Clint s’est blessé, je me suis dit qu’il fallait aller gagner ce match pour lui. Il en fait tellement pour nous. C’est comme ça dans une fraternité, je me devais de m’occuper de ses tâches ».

Depuis la blessure de Clint Capela dans le deuxième match de play-in d’Atlanta remporté à Cleveland, Onyeka Okongwu est en mission. Avec un John Collins sur une jambe, l’intérieur de 21 ans fait le maximum pour assurer au poste 5.

Décisif dans le final

Peu en vue sur les deux premiers matchs de la série face au Heat, il s’est montré sous un meilleur jour dans le Game 3, avec 9 points à 4/4 au tir, 6 rebonds, 2 contres en 24 minutes, et un rôle de facteur X dans le final, avec Delon Wright.

Avant le floater libérateur de Trae Young, Onyeka Okongwu s’est en effet distingué avec trois paniers, dont une belle finition main gauche après un spin sur Dewayne Dedmon, puis un rebond offensif héroïque ponctué d’un 2+1 devant Tyler Herro.

« J’essaie de dunker à chaque fois que je suis près du cercle, mais je travaille sur mon tir depuis que je suis pré-ado, en m’assurant d’y aller avec ma main droite à chaque fois. J’ai beaucoup travaillé ma main droite, que ce soit le hook, le floater, avec toujours la même routine, le même mouvement. Maintenant, c’est juste de la mémoire musculaire », a-t-il récemment confié.

En attendant Clint Capela

A la tête d’un effectif pléthorique, Nate McMillan avait prévenu en début de saison ses plus jeunes éléments qu’il leur faudrait mériter leur temps de jeu. Six mois plus tard, Onyeka Okongwu fait partie de ceux qui ont mérité d’être de la partie, avec notamment le cinquième meilleur pourcentage de la ligue en saison régulière parmi les joueurs ayant tenté plus de 200 tirs (69% !).

« Il a gagné du temps de jeu, et il est encore en développement. Ce sera encore le cas pour les deux prochaines années. C’est un jeune joueur qui a beaucoup de potentiel. On le voit progresser », a reconnu coach McMillan.

A l’issue du Game 3, c’est donc logiquement que le stratège d’Atlanta a eu un petit mot pour son intérieur, qu’il privilégie à Gorgui Dieng.

« Il est passé au niveau supérieur ce soir. Il a joué un basket physique dans la peinture et a été solide à la finition pour nous ».

Sa production a contribué à maintenir Atlanta en vie. Reste à espérer le retour imminent de Clint Capela pour donner un nouveau coup de boost à ces Hawks. Réponse cette nuit.