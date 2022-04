Clint Capela de retour pour le Game 4 ?

Les examens avaient été rassurants, montrant une simple hyperextension du genou droit, mais Clint Capela n’a tout de même toujours pas joué en playoffs, après sa blessure lors du « play-in » contre les Cavaliers.

Son retour pourrait intervenir ce dimanche, dans le Game 4 face au Heat, puisque les Hawks ne l’ont pas annoncé forfait, contrairement aux trois premières manches. Rien n’est encore confirmé et les sensations du joueur aujourd’hui auront le dernier mot.

« Je n’ai rien à annoncer », a déclaré de son côté Nate McMillan à l’AJC. « On verra comment les choses se passent, comment il se sent après l’entraînement de ce samedi. Je ne peux pas donner de réponse avant dimanche. »

Pendant l’entraînement de samedi, le Suisse s’est montré plus à l’aise dans ses mouvements que les jours précédents. D’où l’optimisme ambiant.

« Oh oui », a réagi John Collins, qui lui aussi est touché physiquement pendant ces playoffs, quand on lui a demandé si la présence du pivot pendant le workout était encourageante. « On ne veut jamais voir un joueur comme Capela être absent. Donc c’est génial de le revoir bouger et être explosif. »