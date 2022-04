Le genou de Lonzo Ball, un problème à long terme ?

L’état de santé de Lonzo Ball va être au cœur des préoccupations du côté de Chicago cet été. Victime d’une déchirure au ménisque du genou gauche mi-janvier, lorsque les Bulls étaient encore premiers à l’Est, le meneur a connu une convalescence difficile pour finalement être déclaré forfait pour le reste de la saison il y a quinze jours.

Interrogé sur le calendrier de la préparation estivale de Lonzo Ball, son coach Billy Donovan a confié que son joueur était encore handicapé par une gêne persistante, et que celle-ci retardait pour l’instant le plan des Bulls.

« La chose la plus importante que le staff médical doit gérer, c’est comment atténuer la douleur. C’est ce qu’ils essaient de faire, se débarrasser de la gêne. Je ne suis pas sûr du temps que ça prendra. Un plan a été établi en ce qui concerne le temps qu’il passera ici à Chicago, et à Los Angeles, sur la façon de gérer la situation et faire en sorte qu’il soit de nouveau en bonne santé et se sente bien », a-t-il déclaré.

Reste à espérer pour « Windy City » que six mois suffiront pour que Lonzo Ball puisse à nouveau évoluer à son meilleur niveau. Tant que la douleur sera toujours présente, Billy Donovan aura de quoi être inquiet.

« Si on en arrive à un point où l’inconfort persiste après une période plus longue que prévue, alors je ne sais pas quelle sera la prochaine étape », a-t-il conclu, alors qu’on rappelle que Lonzo Ball avait déjà dû gérer une déchirure du ménisque du genou gauche pendant sa saison rookie, et qu’il avait mis très longtemps à s’en remettre.