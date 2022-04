Utah, l’histoire sans fin

Utah avait une occasion en or face à des Mavericks privés de Luka Doncic. Certes, le Jazz avait récupéré l’avantage du terrain à Dallas mais Jalen Brunson et ses coéquipiers sont venus le reprendre à Salt Lake City, toujours sans le Slovène, dans un match marqué par les sifflets du public mormon pour ses joueurs en première mi-temps.

« Ça fait partie du jeu » expliquait Donovan Mitchell. « Nous ne jouions pas bien. Il y a eu des sifflets. Je sifflais aussi devant ma télévision quand j’étais fans. Il n’y a rien de personnel. Il y a des attentes. Il n’y a pas de secret, tout le monde pensait qu’on allait pouvoir gérer, ce qu’on n’a pas fait en première mi-temps. D’où les sifflets. »

Relégués à 17 longueurs (51-68) à la pause, la troupe de Quin Snyder affichait le visage frustrant qui lui a valu tant de déconvenues : une attaque se reposant quasiment uniquement sur des séquences en isolation, une première ligne défensive beaucoup trop facilement dépassée et un Rudy Gobert obligé de faire le piston entre les aides sous le cercle et des shooteurs extérieurs qui enfilent les paniers extérieurs ouverts.

Pour tenter de renverser le match, Quin Snyder a lancé en troisième quart-temps Eric Paschall aux côtés de Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic, Jordan Clarkson et Royce O’Neale. Un groupe utilisé seulement 24 minutes sur l’ensemble de la saison régulière. Néanmoins, avec différentes combinaisons du genre sans vrai pivot, le Jazz a grappillé 11 points pour revenir à deux possessions dans le dernier quart-temps.

Avec cette formule capable de tout « switcher », Utah est ainsi revenu dans le match, mais c’est surtout la différence d’intensité défensive qui était notable.

« L’élément le plus important a été notre intensité », confirmait Donovan Mitchell. « Nous avons fait des stops et nous avons couru. C’est quelque chose sur lequel nous devons capitaliser au fur et à mesure que la série avance. »

Sur le banc, Rudy Gobert a d’ailleurs apprécié de voir ses coéquipiers hausser le ton sur le plan défensif.

« J’aime ce que nous avons fait en deuxième mi-temps. J’aime la façon dont nous avons joué défensivement au retour des vestiaires. L’attaque vient d’elle-même quand nous jouons avec cette intensité défensive. La question pour nous maintenant est de savoir si nous pouvons avoir cette intensité défensive pendant 48 minutes. »

La question est en effet de savoir si les extérieurs peuvent tenir les porteurs du ballon adverses et les empêcher de venir systématiquement dans la raquette, pour provoquer les aides de Rudy Gobert.

« Au bout du compte, nous devons être capables de contenir le ballon », rappelait Quin Snyder. « Quand le ballon entre dans la peinture, cela nous crée des problèmes. »

La chose étonnante, c’est que les extérieurs du Jazz l’ont plutôt bien fait lorsque Eric Paschall était sur le terrain, mais dès que Rudy Gobert est derrière eux, Donovan Mitchell et compagnie semblent ne plus chercher à rester entre le ballon et le panier, se contentant d’accompagner leur joueur, quitte à toujours générer les mêmes problèmes. Interrogé sur cette étonnante différence d’intensité, l’arrière a eu quelques secondes de silence, avant de dire que c’était une « bonne question ». Mike Conley a été un peu plus bavard.

« Je pense qu’on est devenu trop dépendants (de la protection du cercle de Rudy Gobert). Il a été le meilleur défenseur de l’année plusieurs fois et on dirige tous nos adversaires vers lui depuis des années. C’est notre identité. Je ne crois pas que ce soit un problème physique. Je peux défendre, Royce peut défendre, House peut défendre, et on peut continuer la liste. On a une bonne vitesse latérale, on peut contenir plusieurs dribbles. Il faut retourner à nos principes défensifs du lycée et s’aider mutuellement. »