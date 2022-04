Alex Caruso, symbole du mordant des Bulls retrouvé

Après un premier match à oublier, les Bulls ont présenté un bien meilleur visage cette nuit, à l’occasion du Game 2. À Milwaukee, face à des Bucks qui avaient l’occasion de faire le break, les hommes de Billy Donovan ont enfin montré, à un moment décisif, qu’ils étaient capables de faire tomber les cadors de la conférence Est.

Parmi les (nombreuses) satisfactions du match côté Chicago, il y a Alex Caruso, toujours titulaire à la mène en l’absence de Lonzo Ball. Précieux dans le rôle du couteau suisse et par son investissement défensif, l’ancien Laker a compilé 9 points, 10 passes, 2 contres et 2 interceptions.

Après la rencontre, dans le vestiaire des Bulls, il enfilait la cape du vieux sage et demandait à ses coéquipiers de ne pas se voir trop beaux, malgré la qualité de la victoire acquise à l’issue de ce Game 2.

« Ils [les Bucks] ont automatiquement l’avantage maintenant. C’est la nature humaine : on a gagné, ils ont perdu. Donc ils veulent se venger, à juste titre » rappelait l’arrière. « Donc profitez et apprenez de cette victoire. Mais il faudra revenir avec la même mentalité [pour le Game 3]. Il faut gagner trois matches de plus. »

Malgré cette réaction mesurée après la victoire, Alex Caruso ne restait pas moins très fier de son équipe, évoquant notamment un « état d’esprit retrouvé », particulièrement en défense, après une fin de saison régulière très pénible. « Notre saison a été longue, on a fait face à l’adversité. Nous étions dans un trou à un moment donné, c’était compliqué. Mais on a retrouvé notre mentalité, notre était d’esprit. On en a parlé entre nous, de l’opportunité qui se présentait devant nous. Ce sont les playoffs ! »

« Il est l’ancre de notre défense. Je lui ai dit, il n’y a pas très longtemps, que je puisais de lui mon énergie en défense » complimentait de son côté DeMar DeRozan, lui très en vue en attaque. « C’est un leader de ce point de vue. […] Il ne recule devant rien, et c’est inspirant. Surtout quand on le voit se donner à fond, face à Giannis ou Jrue. Quand on voit ça, on veut faire pareil, égaler son intensité en défense. »