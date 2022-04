Tobias Harris enfin à l’aise dans son nouveau rôle ?

Avec l’avènement de Tyrese Maxey et l’arrivée de James Harden, en plus de la domination de Joel Embiid, Tobias Harris est devenu la quatrième option offensive des Sixers. Une quatrième option à 36 millions de dollars, ça fait cher, mais c’est peut-être de lui dont la réussite des Sixers dépend le plus pour ces playoffs.

Alors qu’il a moins le ballon et qu’il a globalement mué dans un rôle de « catch-and-shooteur » qui doit tirer rapidement pour profiter des décalages créés par le duo Harden/Embiid, l’ancien joueur des Bucks, du Magic, des Pistons ou encore des Clippers explique qu’il a désormais accepté cette mission.

« Le plus grand changement pour moi est venu lorsqu’on a décidé de s’asseoir, de parler et d’avoir une vraie conversation (avec Doc Rivers). Il m’a dit ce qu’il envisageait que je fasse et comment je pouvais le faire à un très haut niveau pour aider le groupe. À partir de là, j’étais en paix avec cela et je n’ai jamais regardé en arrière. Je comprends que garder le groupe uni, s’assurer que tout le monde est dans le bon état d’esprit, c’est important pour nous en tant qu’équipe, surtout par rapport à ce que nous essayons de faire… C’est le but de ce jeu, c’est le but de la vie, s’ajuster et s’adapter. »

Pas facile pourtant, à 29 ans, de se muer dans ce rôle beaucoup plus limité.

« Je le lui ai déjà dit (à Doc Rivers) mais c’était la première fois de ma carrière que le catch-and-shoot était vraiment un élément majeur pour mois. Les années précédentes, je devais plutôt attraper la balle, jouer l’isolation, faire les lectures. Il s’agissait juste d’évaluer comment être plus efficace dans ce rôle. Depuis le All-Star break, j’ai mis l’accent sur le fait de shooter plus rapidement. Pour moi, c’était un ajustement, mais il y a beaucoup d’heures supplémentaires dans le gymnase et un gros travail pour s’y adapter, être capable de le faire. Mais je suis dans un bon rythme, dans un bon groove en ce moment ».

UN « 3&D » de luxe

Sur les trois premiers matchs de la série face aux Raptors, il est ainsi le troisième meilleur marqueur de l’équipe (19.0 points de moyenne), derrière Joel Embiid (27.7) et Tyrese Maxey (26.7) mais il est le plus efficace, avec 59% de réussite au tir, dont 64% à 3-points. Et il a déjà 5 contres, soit le plus haut total des Sixers…

« C’était la plus grosse critique à mon égard, je ne pouvais pas jouer en défense (lorsqu’il est arrivé en NBA). Au fil des années, j’ai travaillé sur ma rapidité latérale et sur mon corps pour pouvoir être en bonne santé et être meilleur latéralement. Chaque fois que je suis sur le terrain et que j’ai l’occasion d’aller défier quelqu’un, de lui rendre la vie difficile, j’essaie d’en profiter. Pour aller loin, avec les gars contre lesquels nous allons jouer, et il y a beaucoup d’attaquants car c’est une position importante en NBA, être capable de les arrêter va être important ».

En gros, Doc Rivers a donc demandé à Tobias Harris d’être un « 3&D » de luxe pour cette version des Sixers, celui qui ralentit les ailiers adverses et met les shoots dans le coin. Un rôle peut-être moins valorisant que celui qu’il avait ces dernières années, mais peut-être plus important pour la réussite collective du groupe.