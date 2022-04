En toute discrétion, Andrew Wiggins retrouve du tranchant

Dans les deux belles victoires des Warriors contre les Nuggets, ce sont Jordan Poole et Stephen Curry qui ont brillé de mille feux. Les chiffres le montrent puisque les deux joueurs ont tourné à 54.5 points de moyenne en cumulé, avec un superbe 54% de réussite à 3-pts.

Davantage dans l’ombre, un autre élément de Golden State a été bon, simple et efficace. Andrew Wiggins a en effet compilé 14.5 points à 55% de réussite au shoot, 60% à 3-pts, et 8.5 rebonds de moyenne, en perdant seulement deux ballons en 60 minutes.

« La façon avec laquelle Wiggins attaque le cercle est incroyable », relate Draymond Green au Mercury News. « Sa présence au rebond aussi est capitale pour nous permettre d’aligner ce nouveau cinq de la mort. Il est concentré comme jamais. »

Le « Fast Five », composé de Poole, Curry, Klay Thompson, Wiggins et Green, qui a fait si mal à Denver, peut en effet s’illustrer grâce aux efforts de Wiggins sous le cercle, pour gober des rebonds et offrir des ballons de transition. Ce dernier n’hésite pas à se frotter à Nikola Jokic et aux autres grands des Nuggets pour arracher ces possessions.

Il montre enfin son meilleur visage

En difficulté en seconde partie de saison, après sa sélection au All-Star Game, l’ancien ailier de Minnesota était parfois en retrait, offensivement comme défensivement. Là, sans faire de bruit, Andrew Wiggins fait tout sans déchet et avec détermination.

« Andrew s’est très bien adapté à cette série. Sa défense est solide. Vu nos avantages et nos faiblesses, il sait qu’en jouant petit, il doit aller au rebond », analyse Steve Kerr. « Sa défense et sa présence au rebond aident les intérieurs », ajoute Nemanja Bjelica. « C’est la meilleure version de Wiggins que j’ai vue. »

Contrairement à la saison régulière, où il fut parfois inconstant, le joueur de Golden State va devoir être régulier en playoffs. Il doit confirmer dès le Game 3 dans le Colorado ce jeudi soir.

« Il fait une bonne série. On a encore besoin qu’il attaque, qu’il en fasse plus », annonce le coach. « C’est nécessaire de le voir continuer ainsi », insiste Klay Thompson. « Il est tellement bon quand il fait plus que marquer des points. »