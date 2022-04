Anthony Edwards : « On m’a caché pendant la saison régulière »

A l’instar de Jordan Poole, Anthony Edwards est entré dans le club fermé des joueurs qui ont atteint la barre des 30 points pour leur premier match en playoffs avec 36 points dans la victoire des Wolves à Memphis. Le premier choix de la Draft 2020 compte ainsi bien profiter des playoffs pour montrer tout son talent.

« Je veux montrer à tout le monde que je suis quelqu’un de très bien »

« Je pense que c’est très important que je sois à mon meilleur niveau en playoffs car on m’a caché pendant la saison régulière avec aucun match sur le réseau national » regrette l’arrière de Minnesota. « À moins que je ne marque 40 points, que je réussisse un panier de la gagne ou un gros dunk, les gens n’ont pas vraiment pu me voir jouer. J’ai le sentiment de devoir profiter des matches comme ceux-là car c’est le seul moment où je peux être à la télévision, et je dois faire étalage de mon talent et montrer tout ce que je peux faire. »

À 20 ans, celui qu’on disait blasé par le basket et la compétition au moment de sa Draft est déterminé à crever l’écran. « Je veux montrer à tout le monde que je suis quelqu’un de très bien. Je souris tout le temps, j’essaie de partager mon enthousiasme, et je veux voir tout le monde réussir. »

Dans son sillage, Minnesota a surpris tout le monde lors du premier match en s’imposant à Memphis.

« On ne se préoccupe pas des prévisions car on n’était pas censés en être là. Ils ont fait le bon choix. Ils ont choisi Memphis. On va juste aller au combat. Peu importe ce qu’ils peuvent en dire. C’est 15 joueurs contre 15 joueurs, un coach contre un coach, et on verra qui en sortira. J’ai le sentiment que ma performance parle d’elle-même, mais le meilleur est à venir » conclut-il ainsi, toujours aussi confiant dans ses capacités.