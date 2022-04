Jonathan Kuminga : « Mon heure arrive »

Pour le premier match de playoffs de sa jeune carrière, Jonathan Kuminga n’a pas hérité d’un très grand rôle : entré en jeu en toute fin de Game 1 contre Denver, quand la victoire des Warriors était acquise, il n’a joué que 4 minutes, le temps d’inscrire un lancer-franc et de compiler une passe et un contre.

Comme durant la saison régulière (17 minutes, 9.3 points et 3.3 rebonds), son utilisation pendant les playoffs va être irrégulière. « Les playoffs, c’est surtout une question de ‘matchups’. Il faut être prêt à s’adapter à n’importe quelle situation » résume Steve Kerr, qui pour le moment privilégie l’expérience de Nemanja Bjelica en sortie de banc. « C’est comme ça que nous jugeons notre banc : nous avons beaucoup d’options, beaucoup de gars peuvent nous aider à gagner un match, une série. JK fait partie de ces gars.«

Un « lottery pick » en playoffs

Pour l’intéressé, cette première saison en NBA est remplie d’expériences, et l’attente d’une opportunité en playoffs n’est qu’une étape de plus dans son apprentissage. À seulement 19 ans, Jonathan Kuminga a conscience de la chance qu’il a de faire partie d’une équipe aussi stable que les Warriors, et se dit prêt à attendre son heure.

« C’est fou quand j’y pense » juge l’ailier-fort, au sujet de son statut de rookie qui compte dans une équipe du haut du tableau. « Mais pour le moment, je ne dois pas y penser. Mon heure arrive, et je dois être prêt quand on comptera sur moi. »

« Il va y avoir un moment dans ces playoffs où JK va avoir sa chance et va jouer une grosse dizaine de minutes. Il va nous aider à gagner et tout le monde va se prendre la tête entre les mains » conclut Jama Mahlalela, un des assistants de Steve Kerr. « Je pense qu’il se prépare, il est prêt pour ce moment. Et nous avons confiance en lui. »