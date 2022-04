Jayson Tatum : « Il n’y a rien de mieux ! »

C’est le héros du week-end, et ce n’était que le premier match des playoffs… Auteur du panier de la gagne au buzzer face aux Nets, Jayson Tatum a embrasé le TD Garden et assommé les Nets à l’ultime seconde d’un match passionnant.

« Quand Marcus a posé son dribble, on s’est juste regardé » raconte Jayson Tatum à propos de la dernière action. « Il m’a fait une superbe passe. Il n’y a rien de mieux que ça : un buzzer beater dans un match de playoffs à domicile.«

Auteur de 31 points, Jayson Tatum inscrit d’ailleurs le premier buzzer-beater de sa carrière, et c’est le premier des Celtics depuis Paul Pierce face au Heat en 2010 ! C’est aussi son 4e match de suite à 30 points et plus en playoffs, et il égale le Larry Bird de 1987.

« C’était dingue ! » poursuit-il. « Tout le monde était debout ! On venait de réussir un gros stop. Il n’y a vraiment rien de mieux. Un buzzer beater devant nos fans en playoffs… Je n’avais jamais sans doute entendu autant de bruit. »

« Je pense que c’est un peu le reflet de notre saison, des joueurs qui font circuler le ballon et qui sont altruistes »

Pour l’ailier des Celtics, ce succès arraché à la dernière seconde est un nouveau signe de la progression des Celtics. À la fois par cette incroyable séquence défensive pour récupérer le dernier tir, puis cette patience dans les dix dernières secondes pour trouver ce lay-up.

« Cela démontre simplement la progression de notre équipe, depuis le premier match de la saison. Lors des deux premiers mois, on était moyens et on galérait… Et on joue comme il faut depuis deux mois. Et c’est pour cette raison qu’on est en réussite, et surtout dans les moments importants. Il s’agit juste d’essayer de faire le bon geste ».

Pour Ime Udoka, cette dernière action est le symbole de la saison des Celtics, mais aussi du jeu de son équipe : « Je pense que c’est un peu le reflet de notre saison, des joueurs qui font circuler le ballon et qui sont altruistes« .