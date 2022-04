Le Heat sait très bien que Trae Young va se réveiller…

Si en playoffs, chaque match compte, chaque rencontre est également unique. Une fois qu’elle est terminée, il faut penser à la suivante, qui n’aura pas le même visage. La vérité d’un match n’est pas toujours celle du suivant. C’est ce que se disent Trae Young mais également Miami.

Car le meneur All-Star d’Atlanta a vécu un après-midi cauchemardesque dimanche, pour le déplacement chez le Heat. « J’avais les jambes lourdes, mais il faut les féliciter », assume-t-il à ESPN. « Ils ont été agressifs, ils ont joué avec beaucoup d’énergie. »

La défense de Miami a limité Trae Young à 8 points à 1/12 au shoot, dont 0/7 à 3-pts, et l’a poussé à perdre 6 ballons. C’est tout simplement le pire match de sa carrière en playoffs, et rarement, même en saison régulière, il avait été aussi peu efficace.

Le Game 1 remporté largement, les joueurs du Heat savaient qu’ils avaient gagné une bataille face au meilleur marqueur d’Atlanta, mais pas la guerre.

« Il va marquer des points. Ce n’est qu’un match. Il faut lui infliger le même traitement lors du prochain match. On s’attend à ce qu’il prenne plus de tirs et soit plus agressif. Il sera bien meilleur », annonce P.J. Tucker. « Il va mettre plus d’un tir », poursuit Kyle Lowry. « Et donner plus de quatre passes décisives. Il va exploser. »

« Si on se relâche, à n’importe quel moment, d’un coup, il met deux shoots et ça peut vite se transformer en plusieurs d’affilée »

Le retour de Bam Adebayo a été précieux pour la défense du Heat. Avec son intérieur All-Star, les troupes d’Erik Spoelstra peuvent changer sur les pick-and-roll et Trae Young n’a pas toujours l’avantage sur Bam Adebayo. L’absence de Clint Capela a aussi enlevé la solution du alley-oop, et le pivot floridien a pu sortir davantage. Les joueurs de South Beacj ont « switché » à 21 reprises face à lui, dans cette première manche, et il n’a pas réussi à autant en profiter, comme il le fait si bien en saison régulière.

« Il faut rester devant lui », analyse Jimmy Butler. « Il casse constamment les défenses et il oblige à aider si on ne veut pas qu’il marque sur un lay-up ou un floater. Si on aide, il trouve le bon joueur avec une passe. On a été bon pour ne pas faire de fautes et bien rester devant lui. »

Il faut désormais répéter cette méthode dans le Game 2 et surtout ne jamais le laisser respirer. Pas même une seconde.

« Il vaut mieux être averti et être sur le qui-vive », prévient Erik Spoelstra. « Cette équipe peut marquer beaucoup de points et Young peut évidemment s’enflammer à tout moment. Si on se relâche, à n’importe quel moment, d’un coup, il met deux shoots et ça peut vite se transformer en plusieurs d’affilée. Il faut respecter ça. »