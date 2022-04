On commence par un « blockorama » avec Brook Lopez qui bâche DeMar DeRozan et JaVale McGee qui joue les épouvantails face aux tentatives des Pelicans. On retrouve McGee pour un alley-oop sur une passe de Devin Booker. C’est le geste de la soirée puisque Jimmy Butler et Al Horford s’envolent aussi au alley-oop.

Le numéro 1 est facile à trouver puisqu’il s’agit du panier au buzzer de Jayson Tatum face aux Nets.