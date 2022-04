Avec Kristaps Porzingis, le président des Wizards a pu « réparer ses erreurs »

Auteurs d’une saison 2021/22 compliquée, pour la première de Wes Unseld Jr. sur leur banc, les Wizards (12e à l’Est, avec 35 victoires et 47 défaites) sont en vacances et ont les regards déjà tournés vers la prochaine campagne.

Un exercice 2022/23 qui doit permettre à la franchise de la capitale de retrouver le Top 8 de sa conférence, dans le sillage de son duo Bradley Beal — Kristaps Porzingis. Soit la toute nouvelle attraction de Washington, depuis que le Letton est arrivé en provenance des Mavericks, lors de la dernière « trade deadline ».

À 26 ans, le Letton (2018) entend bien relancer sa carrière du côté des Wizards et ces derniers n’ont d’ailleurs pas hésité un seul instant lorsqu’ils ont eu l’opportunité de l’attirer dans leurs filets. Surtout qu’ils n’étaient déjà pas idéalement placés au classement, à ce stade de la saison (11e à l’Est, avec 25 victoires et 29 défaites).

« Si l’équipe avait bien tourné et que nous avions la possibilité de récupérer [Kristaps] Porzingis, nous l’aurions quand même fait, car il faut avoir les plus grands talents dans son effectif », annonce encore Tommy Sheppard, le président de la franchise. « D’autant que le fait d’avoir pu économiser de l’argent a rendu l’échange meilleur. Selon moi, Porzingis était le meilleur joueur du trade et je pense qu’il nous rend meilleurs pour le futur. »

Une base intéressante pour l’avenir

Pour s’attacher les services de Kristaps Porzingis, les Wizards ont dû se séparer en contrepartie de Spencer Dinwiddie et Davis Bertans, envoyés à Dallas, donc. Un moindre mal, quand on sait que la (fragile) paire Dinwiddie/Bertans n’est jamais vraiment parvenue à lancer sa saison 2021/22 avec Washington.

De plus, Washington a récupéré un second tour de Draft dans l’échange. Pour Tommy Sheppard, lâcher deux joueurs en difficulté et chers, pour mettre la main sur un All-Star et un choix de Draft, ça ne se refusait pas.

« La plus grosse erreur est de ne pas réparer ses erreurs », estime Tommy Sheppard, à l’origine de la re-signature au prix fort de Davis Bertans puis de l’arrivée d’un Spencer Dinwiddie au contrat non moins onéreux. « Je ne veux traiter personne d’erreur, mais il y a des moments où l’on se dit : ‘Bon joueur, mauvais mariage’ ou ‘Bon joueur, mauvais moment’. En revanche, se dire : ‘J’ai raison et tout le monde a tort’, c’est assez idiot. »

Confiant quant à la prolongation de Bradley Beal (absent la moitié de la saison), le président de Washington semble donc optimiste sur le futur de son équipe, qui dispose d’une base intéressante au-delà de son duo Beal/Porzingis. Avec Kyle Kuzma, Rui Hachimura, Deni Avdija, Daniel Gafford, Corey Kispert, Vernon Carey Jr. et Isaiah Todd d’ores et déjà sous contrat pour l’année prochaine, sans oublier Kentavious Caldwell-Pope et Ish Smith…