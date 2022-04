Ben Simmons : des progrès mais rien de bien enthousiasmant

Jouera, jouera pas ? Cela fait désormais dix mois qu’on n’a pas vu Ben Simmons sur un terrain, et peut-être sera-t-il l’invité surprise du premier tour des playoffs face aux Celtics. Mercredi, sur les réseaux sociaux, l’Australien a publié une photo de ses chaussures de basket sur le parquet de la salle d’entraînement des Nets, signe qu’il s’entraînait. Le tout avec cet émoji 😤pour symboliser sa détermination.

« Je dirais qu’il a fait plus de progrès cette semaine que lors des trois premières semaines » a résumé Steve Nash, qui ne sait toujours pas quand son joueur sera disponible pour jouer. « Je ne sais pas d’où vient cette information (sur une reprise dans le Game 3). Je ne sais pas sur quoi se basent ces articles. On n’a aucune nouvelle information sur sa reprise, et je ne pense pas que ça vienne de nous. »

Si Steve Nash reconnaît des progrès, quels sont-ils concrètement ?

« Il bouge davantage, il shoote, il commence à bouger un peu sur le terrain sur du un-contre-zéro… Ce sont clairement des signes positifs qu’il progresse. Mais comme je l’ai déjà dit, il ne court pas encore à fond, n’a pas d’adversaire face à lui, et il reste beaucoup d’étapes à atteindre. »

Boston ne l’intègre pas dans son scouting

On imagine mal Ben Simmons en tenue face aux Celtics dans 10 jours s’il ne court pas normalement, et s’il n’a toujours pas fait la moindre séance avec opposition. On l’imagine même mal jouer dans cette série.

Du côté de Boston, la préparation de la série fait abstraction de Ben Simmons.

« Il est difficile de tenir compte de sa présence parce que nous ne l’avons pas vu avec eux » explique Ime Udoka, qui connaît bien le joueur pour l’avoir croisé à Philadelphie. « Évidemment, je l’ai coaché il y a deux ans, beaucoup de nos joueurs ont joué avec ou contre lui, et donc nous savons ce qu’il apporte. Évidemment, comme il n’a pas joué depuis un an, il sera un peu rouillé, et c’est difficile de prévoir comment ils vont l’intégrer dans leur équipe. Mais nous connaissons son jeu, nous savons ce qu’il fait et, à moins qu’il ait changé depuis l’année dernière, nous savons comment l’attaquer et le manœuvrer. Mais c’est difficile parce qu’il n’a pas joué avec cette équipe, donc qui sait comment il sera utilisé. »