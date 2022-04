Ben Simmons vise un retour pour le Game 3 face à Boston

Brooklyn a fait le job en sortant Cleveland cette nuit afin de s’assurer une place en playoffs. Ce sera face à Boston, sans l’avantage du terrain, mais peut-être avec Ben Simmons. C’est en tout cas ce qu’espère la franchise et le joueur qui se sent de plus en plus à l’aise avec son dos et va pouvoir bénéficier de quelques jours supplémentaires pour se préparer à faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs.

Interrogé sur le sujet, Shams Charania a évoqué la possibilité d’un retour pour le Game 3, soit le premier match à domicile de la série pour les Nets, prévu pour le 23 avril, dans 10 jours.

« Ce sera un peu trop juste pour les Game 1 et 2 à Boston, mais après ça, il y aura une fenêtre pour le retour de Ben Simmons qui va commencer à s’ouvrir. Même si c’est pour jouer 15-20 minutes, ça peut changer la donne, car c’est un gars que tu peux mettre sur le meilleur joueur de l’équipe d’en face. Il peut faire circuler le ballon, prendre des rebonds. On me dit qu’il est très confiant quant à sa capacité à revenir à ce moment-là », a-t-il déclaré.

Il reste à Ben Simmons encore quelques étapes à passer, dont la dernière sera la reprise de l’entraînement avec contact. « Une fois qu’il aura passé ce cap, s’il n’y a pas de rechute, il sera bon pour le service ».

Il reste vraisemblablement dix jours à l’ancien joueur des Sixers pour en arriver à ce stade, un délai qui serait donc estimé pour l’heure comme suffisant par le staff des Nets. Après dix mois sans jouer. Cela semble tout de même compliqué, voire risqué, mais Brooklyn n’a peut-être pas vraiment le choix si le club veut aller loin.