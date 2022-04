Miles Bridges pète les plombs

La NBA risque d’être très sévère avec Miles Bridges puisque l’ailier des Hornets s’est doublement mal comporté cette nuit dans la défaite des Hornets.

D’abord, il s’en est pris à un arbitre après s’être fait siffler un contre en phase descendante. Il y a 30 points d’écart à ce moment-là du match, mais Miles Bridges s’emporte, et il est logiquement expulsé.

Retenu par ses coéquipiers et son staff, il quitte alors le terrain mais, avant de rejoindre les vestiaires, l’ailier de Charlotte balance son protège-dents dans le public, et il touche une jeune spectatrice au visage. Tout ça devrait lui coûter quelques dizaines de milliers de dollars, et il a immédiatement présenté ses excuses.

« Je visais le type qui me hurlait dessus et j’ai touché une petite fille » a reconnu Miles Bridges. « C’est clairement inacceptable de ma part et j’en prends l’entière responsabilité … Cela ne me ressemble pas. Vous me côtoyez, je n’agis pas comme ça et je ne me mets jamais en colère comme ça. Donc c’était clairement un mauvais geste. Il y avait beaucoup d’émotions. J’espère pouvoir entrer en contact avec la jeune fille et lui présenter des excuses sincères et faire quelque chose de sympa pour elle. Clairement, tout est de ma faute. »