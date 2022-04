Damian Lillard jaloux de CJ McCollum

Pour la première fois depuis 2014, Damian Lillard ne participera pas aux playoffs. À partir du All-Star Break, les Blazers ont lâché prise, et notamment suite au transfert de CJ McCollum aux Pelicans.

Le célèbre duo s’est séparé, et c’est finalement CJ McCollum qui est encore en lice avec ce soir un « play-in » face aux Spurs. Une situation que jalouse Damian Lillard.

« C’est bizarre… C’est bizarre de le voir s’éclater avec quelqu’un d’autre » explique le meneur de Portland. « Il y a presque un peu de jalousie à se dire qu’il prend du plaisir à jouer avec eux. J’ai toujours dit que CJ et moi étions vraiment proches. C’est vraiment un ami. J’ai toujours su qu’il en était capable. »

« Good cop », « bad cop »

À New Orleans, CJ McCollum prouve notamment qu’il peut se comporter en leader par la voix et l’exemple. Un vrai patron qui transmet son expérience et qui prend ses responsabilités, même lorsqu’il s’agit d’avoir le mauvais rôle.

« CJ m’a épaulé, car il jouait le rôle du connard », assure Damian Lillard. « Il dit ce qui doit être dit. Personnellement, je porte différentes casquettes selon les personnes. CJ est plutôt du genre : ‘Vous voulez gagner ? Vous faites des conneries ! Vous devez bosser votre jeu ! » Je pense qu’il va apporter ce type de présence. »

Que pense CJ McCollum de cette étiquette de Père Fouettard ?

« Je peux être un connard de temps en temps. Je suis très direct, très franc, mais je peux aussi être un coéquipier qui encourage et montrer d’autres façons d’être un leader. Mais vu les besoins de Damian dans ce domaine, c’est vrai qu’il fallait que je sois ce genre de gars pour que nous ayons du succès. »