Les Pacers comme solution de repli pour Russell Westbrook ?

Russell Westbrook réclame une seconde chance mais ce n’est pas certain que la direction des Lakers le la lui donne. Après l’échec retentissant des Lakers, même pas qualifiés au « play-in », Rob Pelinka et son staff vont d’abord se séparer de leur coach, Frank Vogel, puis réfléchir au cas Westbrook. Le couper coûterait très cher puisqu’il doit toucher 47 millions de dollars la saison prochaine, s’il active sa clause, et la meilleure solution est évidemment de l’échanger.

Selon The Athletic, une équipe pourrait aider les Lakers et il s’agit des Pacers, qui ont aussi foiré leur saison. L’équipe s’est séparée de son leader, Domantas Sabonis, et ça n’a rien donné de bien folichon sur les deux derniers mois. Par ailleurs, il se murmure qu’ils souhaitent se séparer de Malcolm Brogdon et de Buddy Hield. Le premier doit toucher 68 millions sur les trois prochaines saisons, tandis que le second, qui vient d’arriver, doit toucher 40 millions sur deux ans. Ce qui donne environ 43 millions de dollars de salaires annuels à eux deux, et ça pourrait effectivement coller.

Brogdon est fragile, mais il ferait le plus grand bien aux Lakers par son sens du collectif et son expérience. Quant à Hield, il a le profil du shooteur dont on aurait grandement besoin les Lakers. Cela fait un an que son nom circule aux Lakers, et il avait été tout proche de les rejoindre. C’était juste avant l’arrivée de Russell Westbrook.

Pour l’instant, c’est une piste évoquée par des dirigeants concurrents qui savent que les Pacers sont vendeurs, mais rien ne dit que les dirigeants des Pacers soient enclins à mettre Westbrook dans les pattes de Tyrese Haliburton. A moyen terme, ce serait une bonne option puisque Westbrook sera free agent en 2023, et ils auraient alors plusieurs dizaines de millions de dollars de libérés de la masse salariale.