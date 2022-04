Le Jazz se tourne désormais vers les Mavs

Au sommet du classement la saison passée dans la conférence Ouest, avec 52 victoires pour 20 défaites (72% de victoires, alors que la saison avait été raccourcie à 72 matchs), le Jazz avait réussi à passer un tour face à Memphis avant de craquer face aux Clippers en demi-finale de conférence…

Cette année, la franchise de l’Utah a vécu une saison régulière beaucoup plus compliquée, terminant à 49 victoires et 33 défaites (60% de victoires). Si elle a tout de même bouclé sa campagne sur un succès hier soir face aux Blazers en plein « tanking », elle sait aussi que son parcours en playoffs n’en sera que plus ardu, avec une cinquième place synonyme de duel face à Dallas au premier tour. Sans l’avantage du terrain, donc.

« Se préparer à jouer Dallas ne veut pas simplement dire se préparer à jouer contre Luka »

Alors que Luka Doncic est sorti sur blessure hier soir face à San Antonio, en se tenant le mollet gauche, le Jazz pourrait peut-être bénéficier d’un « coup de pouce » du destin, mais il ne veut certainement pas compter sur une absence prolongée de la superstar slovène de Dallas. Ce serait faire un très mauvais calcul…

« Se préparer à jouer Dallas ne veut pas simplement dire se préparer à jouer contre Luka », prévient de toute manière Quin Snyder dans le Salt Lake Tribune. « Ils ont passé un cap collectivement cette saison. »

En grande forme sur la deuxième partie de saison, à l’image de leur leader slovène affiné, les Mavs présentent un bilan de 52 victoires pour 30 défaites sur la campagne, et de 18 victoires et 6 défaites depuis la coupure du All-Star Game. Surtout, la troupe de Jason Kidd est passée de la 21e à le 7e place au niveau défensif cette saison.

« Ils sont formidables », reprend d’ailleurs Quin Snyder. « On a une tonne de respect pour leur franchise. Luka est évidemment un joueur unique, le type de joueur qui est capable de mettre son équipe sur son dos. C’est une équipe extrêmement solide qui dispose d’une excellente défense collective. Ils sont très bien coachés et ils disposent d’un joueur d’élite. On va avoir du pain sur la planche… »

« C’est un gros défi pour nous »

Sur la saison, le Jazz et les Mavs se sont quittés dos à dos, avec deux victoires chacun, ces deux succès intervenant comme un symbole des dynamiques respectives des deux équipes : Utah en début de saison (à Noël et à la fin février) et Dallas faisant coup double en mars (le 7 et le 27)… « Dallas est une très bonne équipe, mais je pense aussi qu’on est une très bonne équipe », assure Rudy Gobert. « C’est un gros défi pour nous. »

Sans Donovan Mitchell (malade) ni Bojan Bogdanovic (au repos après sa blessure au mollet gauche, comme Luka Doncic donc) hier soir, le Jazz a délivré une performance somme toute assez rassurante, mais face à un adversaire, Portland, qui est en roue libre depuis plusieurs semaines déjà.

Outre le casse-tête Doncic, le Jazz va surtout devoir retrouver foi en son collectif, avec des rumeurs de plus en plus persistantes d’une collaboration impossible entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell…

« On sait que ça va être un duel difficile. Dallas est vraiment une belle équipe et ils ont vraiment bien joué sur cette fin de saison », ajoute Mike Conley. « On sait que tout part de Luka et je suis sûr qu’on va faire tourner nos méninges pour trouver des solutions pour l’attaquer et défendre contre lui. Mais on est excité. »