La saison régulière a rendu son verdict avec une dernière journée à 15 matches avec des enjeux à tous les étages. Comme en 2020 et 2021, il y aura un « play-in », un barrage qui oppose les formations classées de la 7e à la 10e place dans chacune des conférences.

Ce qui signifie que les équipes classées 1ère et 2e de chaque conférence ne connaissent pas encore leurs adversaires en playoffs. À l’Est, les Nets et les Cavaliers auront deux chances de se qualifier, tout comme les Wolves et les Clippers à l’Ouest.

Début des hostilités dès mardi soir pour le play-in. Pour les playoffs, ce sera dès samedi avec quatre rencontres à partir de 19h00 !

PROGRAMME DU PLAY-IN

« Play-in », ou barrage, se déroule du 12 au 15 avril entre les équipes classées de la 7e à la 10e place dans chaque conférence.

– Game 1 : une rencontre entre le 7e et le 8e. Le vainqueur est qualifié avec le 7e ticket pour les playoffs.

– Game 2 : une rencontre entre le 9e et le 10e. Le perdant est éliminé, et le vainqueur affronte le perdant du match entre le 7e et le 8e.

– Game 3 : une rencontre entre le perdant du Game 1 et le gagnant du Game 2. Le vainqueur décroche la 8e place pour les playoffs.

MARDI 12 AVRIL

Nets – Cavaliers (01h00)

Wolves – Clippers (03h30)

MERCREDI 13 AVRIL

Hawks – Hornets (01h00)

Pelicans – Spurs (03h30)

VENDREDI 15 AVRIL

Perdant de Nets – Cavaliers / Vainqueur de Hawks – Hornets

Perdant de Wolves – Clippers / Vainqueur de Pelicans – Spurs

TABLEAU DES PLAYOFFS

CONFERENCE EST

(1) Miami – (8) vainqueur du match de vendredi

(2) Boston – (7) vainqueur de Nets – Cavaliers

(3) Milwaukee – (6) Chicago

(4) Philadelphie – (5) Toronto

CONFERENCE OUEST

(1) Phoenix – (8) vainqueur du match de vendredi

(2) Memphis – (7) vainqueur du match Wolves – Clippers

(3) Golden State – (6) Denver

(4) Dallas – (5) Utah

CALENDRIER DES PLAYOFFS

SAMEDI 16 AVRIL

Dallas – Utah (19h00)

Memphis – Wolves ou Clippers (21h30)

Philadelphie – Toronto (minuit)

Golden State – Denver (02h30)

DIMANCHE 17 AVRIL

Boston – Nets ou Cavaliers (horaire non défini)

Miami – 8e (horaire non défini)

Milwaukee – Chicago (horaire non défini)

Phoenix – 8e (horaire non défini)