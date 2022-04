Mason Jones, l’opportuniste de dernière minute

Alors que les Lakers sont officiellement éliminés de la course aux playoffs depuis plusieurs jours, et que LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook ont pour conséquence mis fin plus tôt que prévu à leur exercice 2021/22, ce sont les jeunes qui terminent la saison à Los Angeles.

À l’occasion de la large victoire des Angelinos face au Thunder, pour leur dernière de la saison à domicile, Frank Vogel avait aligné un (nouveau) cinq majeur inédit, porté vers la vitesse et la jeunesse : Malik Monk, Talen Horton-Tucker, Stanley Johnson et Austin Reaves accompagnaient le vétéran Dwight Howard à l’entre-deux. En sortie de banc, même logique : pour épauler D.J Augustin et Wayne Ellington, ce sont les deux jeunes, Wenyen Gabriel (tout récemment signé pour deux ans) et Mason Jones, qui ont joué.

Pour le dernier, c’était une première vraie expérience avec les Lakers de NBA (il avait joué 9 minutes en cumulé en deux matches en décembre). Brièvement aperçu entre Houston et Philadelphie l’an passé, l’arrière de 23 ans, scoreur patenté, a passé le plus clair de son temps avec les Lakers de South Bay cette saison, en G-League, où, sans surprise, il a cartonné (25.5 points, 6.8 rebonds, 6.1 passes décisives de moyenne).

Et même si l’enjeu sportif était absent, l’ancien joueur d’Arkansas, qui a compilé 13 points, à 4/4 aux tirs, et 3 rebonds, a savouré cette expérience inattendue.

« C’est génial d’avoir pu prendre part à ce dernier match de la saison à domicile, je ne prends pas cette opportunité pour acquise. Je vais continuer à bosser, je suis jeune, je n’ai que 23 ans […] C’était sympa, j’étais enthousiaste » appréciait « Mase ». « Coach Vogel est venu me voir avant le match, et m’a dit que j’allais avoir l’opportunité de jouer. J’étais excité car c’était une chance de montrer ce dont je suis capable. »

Anthony Davis et Russell Westbrook, des mentors de luxe

Malgré la frustration d’avoir rongé son frein toute la saison en G-League, Mason Jones a pu compter sur les conseils des deux stars, qui ont notamment encouragé leur jeune coéquipier à ne pas baisser les bras et à continuer de se battre pour se faire sa place dans la ligue.

« AD et Russ m’ont soutenu, ils ont formulé des critiques positives sur mon jeu, sur les aspects que je peux améliorer. Car finalement, tout ce que je souhaite, c’est être un bon joueur dans cette ligue. Et aujourd’hui, ce n’était qu’une étape. C’est ma mentalité. Ce matin j’étais avec l’équipe à South Bay, ce soir je suis ici. Je vais continuer à gravir les échelons, continuer à apprendre auprès d’eux car ils pourraient à nouveau être mes coéquipiers la saison prochaine. »

Après une saison de G-League, l’arrière pourrait se voir offrir une chance avec les « vrais » Lakers l’an prochain.

Car le fiasco de cette saison va laisser des traces, et un grand ménage devrait secouer l’effectif. À bas prix, Mason Jones pourrait être une bonne pioche, en se rendant utile par son scoring aux côtés du trio de stars (si tant est qu’ils ne soient pas séparés), comme son coéquipier Malik Monk l’a fait cette saison.