Le MVP de la nuit | Obi Toppin explose son record personnel

A Washington, mais sous les yeux de nombreux fans des Knicks , Obi Toppin a confirmé sa belle fin de saison en décrochant son record en carrière : 35 points à 14 sur 22 aux tirs dans la large victoire face aux Wizards (114-92). Impérial à 3-points avec son 6 sur 9, il a carrément quitté le parquet sur une « standing ovation » !

« On a de supers fans, sans doute les meilleurs du monde » a réagi Toppin. « C’est une super sensation de se dire qu’ils ont fait le déplacement, et qu’ils ont chanté mon nom, et celui des autres. »

La super sensation, c’est d’exploser son record en carrière, en passant de 20 à 35 points avec cette adresse inédite à 3-points. Le signe que l’ancien leader de Dayton a trouvé la distance en cette fin de saison. Le meilleur exemple, c’est ce 3-points avec la faute à la fin de la première mi-temps. Une action à 4-points pour atteindre les 18 points à la pause.

Comment jouer avec Julius Randle ?

« J’ai l’impression que c’est surtout une question de confiance – et c’est le plus important », estime Toppin. « Je joue avec une confiance différente maintenant. Le 3-points est vraiment une chose sur laquelle je travaille à l’entraînement. Je travaille sur beaucoup de choses, mais le tir à 3-points libère beaucoup de choses pour moi. Si je suis incapable de shooter à 3-points, ils ne vont pas me coller, et c’est facile à défendre pour les adversaires. »

Pour Tom Thibodeau, c’est toujours un plus quand le travail paie. « Il passe beaucoup de temps sur les 3-points. Il a un très bon toucher. Ce qu’il fait de mieux par dessus tout, c’est remonter le terrain. En courant, il obtient des paniers faciles et il oblige tout le monde à jouer vite. Il n’arrête pas d’être en mouvement. Sa confiance vient du travail fourni. »

Autre élément important, l’entente avec Immanuel Quickley. Les deux « sophomores » se trouvent les yeux fermés, et cette nuit, ils cumulent 58 points comme titulaires. « Ils ont vraiment une bonne cohésion. Ils passent beaucoup de temps à s’entraîner ensemble » témoigne Thibodeau.

C’est de bonne augure pour la saison prochaine, même s’il reste un casse-tête à résoudre : comment faire jouer ensemble Toppin et Julius Randle ?

« C’est quelque chose qu’on doit regarder » reconnaît le coach des Knicks. « Il faut que ça se passe à l’entraînement, et il faut que ça se transforme en quelque chose. J’aime l’idée de réduire la taille de notre cinq, mais on perd alors en défense. »