Greg Monroe va finir la saison aux Wolves

Douze matches, quatre équipes différentes. C’est le bilan de Greg Monroe cette saison, et il est récompensé de sa persévérance puisque The Athletic annonce qu’il va terminer la saison à Minnesota. Ce qui signifie qu’il aura peut-être la possibilité de disputer les playoffs puisque les Wolves sont actuellement 7e, virtuellement qualifiés pour le « play-in », et ils peuvent encore ravir la 6e place aux Nuggets.

À Utah depuis dix jours comme 3e pivot derrière Rudy Gobert et Hassan Whiteside, Greg Monroe avait déjà effectué un passage par le Minnesota cette saison, et il connaît donc déjà un peu le groupe. Après ce passage chez les Wolves fin décembre – début janvier, on l’avait ensuite vu aux Wizards, aux Bucks et donc au Jazz.