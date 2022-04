Davion Mitchell s’offre un record de franchise à la passe

« On va progresser durant l’intersaison et vous rendre fier », a promis Davion Mitchell aux fans des Kings, en amont de la rencontre de cette nuit face aux Pelicans.

Le public local n’a pas vraiment de quoi être fier aujourd’hui de cette équipe qui enchaîne une 16e saison de suite sans playoffs. Il peut en revanche déjà voir un motif de satisfaction avec son rookie.

Celui-ci n’a pas pu empêcher la 51e défaite des siens, face à une équipe concentrée sur l’accession au « play-in », mais il s’est tout de même démarqué sur le plan statistique : 15 points (6/14 aux tirs) et surtout 17 passes décisives (avec 5 ballons perdus).

Davion has 17 assists and counting tonight 💪 pic.twitter.com/2cFPp7DTqo — Kings on NBCS (@NBCSKings) April 6, 2022

« Mes coéquipiers ont rentré des tirs à chaque fois que je leur passais le ballon. Je ne m’en suis pas vraiment rendu compte mais c’est le sentiment que j’ai eu alors bravo à eux », salue le rookie, qui n’avait atteint la barre des dix passes qu’à une reprise, quatre jours plus tôt.

Il peut notamment mettre en avant Damian Jones (22 points) vers qui il a distribué une bonne partie de ses ballons, que ce soit à l’intérieur ou en périphérie. L’ancien joueur des Warriors a même converti un panier primé.

Il n’est déjà plus ce « petit rookie discret »

Si certains ballons ont généreusement été convertis en passes décisives, Davion Mitchell s’est tout de même offert un record de franchise à la passe pour un rookie. Le précédent record en la matière était détenu par Kenny Smith, en 1988. « Cela fait plaisir d’entrer dans l’histoire, mais en fin de compte, on a perdu le match, donc cela ne signifie pas grand-chose pour moi », veut relativiser le 9e choix de la dernière Draft.

Mobilisé dans le cinq de départ depuis la mise au repos de De’Aaron Fox, l’ancien joueur de Baylor profite de cette fin de saison sans enjeu pour prendre de l’assurance. Son coach, Alvin Gentry, l’a bien remarqué.

« Il y a un mois et demi, il était encore ce petit rookie discret qui ne disait pas grand-chose pendant les temps-morts, et je pense que cela a radicalement changé. Il se sent en confiance. Il n’a pas peur d’avoir une opinion ou de dire quelque chose, et je pense que c’est vraiment une bonne chose », apprécie le remplaçant de Luke Walton.

Cette prise de confiance s’en ressent également dans la production statistique. Depuis huit matches, il tourne à 19 points et 10 passes de moyenne avec un temps de jeu moyenne de 40 minutes !