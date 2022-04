LeBron James absent face à Phoenix

Alors que les Lakers jouent un match couperet ce mardi face aux Suns, LeBron James est contraint de déclarer forfait. Déjà absent face aux Nuggets à cause d’une entorse de la cheville, le meilleur marqueur de la NBA n’est pas rétabli, et le duo Davis-Westbrook sera le fer de lance d’une formation qui a un pied et demi en vacances après avoir perdu six matches de suite.

Il faut rappeler l’enjeu de la soirée : si les Lakers s’inclinent à Phoenix, et que les Spurs s’imposent face aux Nuggets, Los Angeles sera éliminé de la course au « play-in », et donc de la course au titre.

Sur le plan individuel, LeBron James doit encore jouer deux rencontres pour qu’il puisse rester dans le classement des meilleurs marqueurs, dont il est le leader avec 30.3 points de moyenne. Le minimum de matches à jouer est 58, soit 70% de la saison régulière. Il en a joué 56, et il restera ensuite trois rencontres à jouer pour les Lakers.