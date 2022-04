Avec son record à 24 points, Olivier Sarr a réussi son « entretien d’embauche »

Débarqué sur la pointe des pieds en NBA, par le biais de contrats de dix jours en décembre d’abord, puis surtout à partir de février avec un « two way contract », Olivier Sarr profite de la fin de la saison régulière pour se faire sa place dans la rotation du Thunder.

Le pivot tricolore passé par Wake Forest et Kentucky n’a pas été drafté, mais il vient tout simplement de réussir son meilleur match en NBA dimanche soir, avec 24 points à 9/12 aux tirs dont un excellent 5/6 à 3-points.

« On a bien discuté du plan de match avant l’entre-deux et j’étais super concentré. Je pense qu’on a fait du bon boulot pour communiquer tout au long du match. Je savais quand il fallait que je passe au-dessus de l’écran face aux shooteurs ou quand je passe dessous. On a bien réussi à les contenir défensivement, c’était une belle prestation. »

Sans faire de bruit, ça fait tout de même le quatrième match de suite d’Olivier Sarr à 10 points ou plus. Après 12 points et 5 rebonds dans la victoire en prolongation face à Portland, puis 17 points, 9 rebonds contre Atlanta, et enfin 11 points, 5 rebonds face aux Pistons, il a donc enchaîné avec ce record en carrière hier soir, marqué également par le premier « triple-double » en carrière de Aleksej Pokusevski, avec qui le Français semble s’entendre à merveille.

« Mes coéquipiers m’ont bien trouvé, à l’image du triple-double de Poku. J’ai eu de bonnes positions ouvertes. Je ne pense pas avoir forcé le moindre tir, j’ai laissé le jeu venir à moi », a affirmé le jeune tricolore avant d’être interrogé sur Poku. « Il est vraiment unique. C’est un joueur extérieur mais il est aussi grand que moi. Il peut vraiment voir par-dessus la défense et trouver le joueur ouvert. Il a un très bon QI basket et il est altruiste. Il aime bien accélérer le jeu sur la contre attaque. C’est un joueur au talent incroyable. Il a réussi un très bon match et je suis content pour lui. »

« Chaque match est un entretien d’embauche pour moi »

À 6 points et 4 rebonds de moyenne sur la saison, en 18 minutes de moyenne et 20 matchs (dont deux titularisations), Olivier Sarr est clairement une des belles histoires de l’année pour le Thunder qui reconstruit, encore et toujours. À 57% de réussite dont 38% à 3-points, l’ancien de Kentucky s’offre en tout cas une belle chance de percer dans la Grande Ligue dans ce profil d’intérieur capable d’étirer les défenses.

Dimanche, il a même réussi une action à 4-points avec la faute de Cameron Johnson. Avec un petit clin d’œil vers son banc : « C’était super, une excellente sensation. Comme je suis un intérieur, je suis parfois jaloux des arrières qui peuvent avoir ces actions à 4-points. C’était un bon moment pour moi. »

Entouré de Théo Malédon et son ancien coéquipier à Wake Forest, Jaylen Hoard (qui a été signé jusqu’à la fin de saison après son premier contrat de dix jours), Olivier Sarr est l’un des trois mousquetaires du Thunder cette saison. Et il espère bien que son aventure avec le Thunder ne s’arrêtera pas de sitôt.

« Chaque match est un entretien d’embauche pour moi. Je veux simplement être prêt à chaque fois. Que ce soit en défense ou en attaque, ou simplement pour être un bon coéquipier, ces matchs sont des entretiens d’embauche et j’essaye d’en tirer le meilleur parti. »