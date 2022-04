Fred VanVleet sur le point de piquer un record… à Kyle Lowry !

Un grand moment d’histoire va se dérouler ce dimanche à la Scotiabank Arena avec le retour de Kyle Lowry pour la première fois sous le maillot du Heat après neuf saisons passées sous le maillot des Raptors. Kyle Lowry a accompagné la montée en puissance de la franchise canadienne jusqu’à ce premier titre de champion NBA décroché en 2019.

Hasard du calendrier, un autre moment historique, de moindre envergure, pourrait se dérouler au même moment, puisque Fred VanVleet pourrait piquer à son ancien coéquipier le titre de shooteur à 3-points le plus prolifique de la franchise sur une saison. En 2017-2018, le meneur avait scellé ce record à 238 paniers à 3-points inscrits. Or « FVV » en est déjà à 236. S’il inscrit trois paniers derrière l’arc face au Heat, il prendra ainsi sa place au sommet de la hiérarchie.

« C’est un accomplissement incroyable », a réagi l’intéressé. « Évidemment, chaque fois que vous êtes dans une conversation avec Kyle, quand on sait tout ce qu’il a fait pour la franchise, c’est un énorme honneur. Ça a été une sacrée année jusqu’à présent. Être capable d’obtenir le record signifierait beaucoup pour moi. Je pense que ça témoigne de la façon dont le jeu évolue et aussi bien sûr de ma progression en tant que joueur ».

Marqué de l’empreinte de son mentor

Une progression continue, qui l’a vu passer de 0.8 tentative à 3-points lors de son année rookie en 2016-2017 à près de 10 tirs derrière l’arc tentés en moyenne par match cette saison, qu’il doit notamment à celui qui a été son mentor. Devenu All-Star cette saison, « FVV » n’a par ailleurs pas manqué de rendre hommage à Kyle Lowry pour avoir beaucoup appris à ses côtés sur cet aspect.

« Quand je suis arrivé dans la ligue, il avait plus d’une dizaine d’années de NBA à son actif, donc je regardais toutes ces petites choses susceptibles de m’aider, que ce soit l’équilibre, les appuis ou juste la répétition. Je restais à ses côtés pour voir comment il déclenchait son tir, comment il allait chercher ses positions de tir, les moments durant lesquels il le faisait et juste comment il trouvait son rythme », a-t-il ajouté. « J’essayais d’être une éponge et d’apprendre autant que possible. Mais il y a un million de choses différentes que je pourrais vous donner que j’ai appris de lui. Mais je pense que la meilleure chose que j’ai faite, ça a été de commencer à participer à ses séances de workouts ».

S’il s’apprête à lâcher un des nombreux records de franchise à son nom, Kyle Lowry peut encore dormir sur ses deux oreilles s’agissant du nombre de 3-points inscrits en carrière à Toronto. En neuf saisons, le meneur en a compilé 1 518, soit près du double du score de son dauphin, Morris Peterson et ses 801 paniers à 3-points. Fred VanVleet est pour l’heure troisième de ce classement avec 787 paniers.