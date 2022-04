Bam Adebayo : « Selon moi, je suis le meilleur défenseur de l’année »

La course fait rage. Rudy Gobert et Marcus Smart ont lancé un débat pour le trophée de défenseur de l’année. Les deux joueurs font partie des favoris, mais parmi les autres candidats, on peut aussi ajouter les noms de Mikal Bridges et Bam Adebayo.

En tout cas, même si certains l’oublient, l’intérieur de Miami se met volontairement dans la course. « Selon moi, je suis le meilleur défenseur de l’année », assure-t-il à l’AP. « La défense, c’est une question de fierté. »

La saison passée, le joueur du Heat a terminé quatrième de ce vote dominé par le pivot du Jazz, devant Ben Simmons et Draymond Green. Fait intéressant, quand on regardait le détail des votes : Rudy Gobert avait récupéré 84 premières places, Simmons 15, et la dernière avait été donnée à Bam Adebayo.

« Je pense qu’il est parmi les favoris désormais », estime lui aussi Steve Kerr. « Il est polyvalent et c’est ça qui fait la différence avec le reste de la ligue. Il est complet et peut défendre sur plusieurs actions et plusieurs positions, afin de se déplacer et de protéger ses coéquipiers. Il peut faire tout ça, passer du meneur au pivot. C’est du très haut niveau. »

Démonstration avec une action début février, à Charlotte. En fin de première période, Bam Adebayo commence la possession sur Mason Plumlee, avant de changer après un écran et de se retrouver sur LaMelo Ball. Le All-Star des Hornets est bloqué par l’intérieur, passe donc à Terry Rozier, qui lui-même offre la balle à Miles Bridges. Le dunkeur affronte en-contre-un Bam Adebayo, qui le cueille avec un gros contre sur la planche.

« J’ai défendu sur trois joueurs sur cette même possession », rappelle-t-il, alors qu’il finira l’action avec un dunk. « Les fans ont seulement vu le contre pour finir, mais n’ont sans doute pas vu le reste. C’est ça la défense : plus qu’un ballon volé ou un contre. Dans notre sport, tout le monde regarde les chiffres, les points etc. On dirait que c’est ça qui dicte l’impact d’un joueur sur un match. Or, ça ne fonctionne pas comme ça. »

Avec 10.3 rebonds et 1.5 interception de moyenne, Bam Adebayo réalise la meilleure saison de sa carrière dans ces domaines et comme Miami possède la cinquième défense la plus efficace de la ligue, il aura encore sûrement des votes cette année. « Chaque soir, il va s’occuper du meilleur marqueur adverse », commente Erik Spoelstra. « Et ils ne sont pas nombreux à le faire dans la ligue. »