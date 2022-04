Kristaps Porzingis savoure sa revanche

Il y avait un peu d’électricité dans l’air à la Capital One Arena à l’occasion de la venue de Dallas, près de deux mois après l’échange impliquant Davis Bertans, Spencer Dinwiddie et surtout Kristaps Porzingis.

L’intérieur letton était évidemment ultra motivé par ce match, au même titre que son équipe, déterminée à lui offrir une revanche face à son ancienne franchise, et le résultat a été sans appel puisque les Wizards l’ont emporté 135-103.

« Lors du rassemblement avant le match, je lui ai dit : « KP, puisqu’ils t’ont laissé partir, nous allons les battre pour toi ». C’est la première chose que je lui ai dite, et c’est exactement ce que nous avons fait », a indiqué Kentavious Caldwell-Pope, MVP du match avec ses 35 points à 13/19 aux tirs.

Le soutien de toute une équipe

Auteur de 24 points, 9 rebonds et 4 passes décisives en 30 minutes, Kristaps Porzingis a apporté sa pierre à l’édifice, et a pu savourer sa victoire face à ses anciens coéquipiers.

« Je suis heureux. Bien sûr, on ne joue plus pour le play-in, mais c’était un match sympa. Tout le monde avait un peu plus de jus en début de match, en raison de l’échange entre les deux équipes. Et pour moi, c’était cool de pouvoir me retrouver face à mon ancienne équipe. Ils connaissent mes forces et mes faiblesses, c’était marrant de voir les options qu’ils allaient prendre sur moi, comment ils allaient me défendre, et juste de nous mesurer à une équipe de haut niveau. C’était vraiment vraiment cool », a-t-il confié. « Tout le monde m’a soutenu aujourd’hui. KCP a été incroyable, et tous ceux qui sont entrés ont maintenu le même niveau d’énergie. J’ai aussi beaucoup aimé ce que j’ai vu de Deni Avdija et Rui Hachimura. Ils ont joué dur et bien. Ça a été un effort collectif ».

Débarrassé de ses blessures, le Letton a été agressif vers le cercle en début de match et a pu mettre ses coéquipiers en position favorable, comme Deni Avdija, avant de valider sa prestation par deux missiles à 3-points en fin de partie. Clairement, KP était motivé pour ces retrouvailles.

« Bien sûr qu’il y avait de la motivation. Le truc, c’est que je suis heureux d’être là. Mais c’est toujours sympa d’affronter son ancienne équipe, peu importe les circonstances, ce qui a pu se passer, c’est toujours un bon défi, surtout face à une équipe si bonne, avec autant de talent. On est arrivés préparés, concentrés, et dès le début, on a pris le dessus. Ils ont eu des moments où ils sont revenus, mais on a gardé le cap. »

Porzingis dément les rumeurs sur lui et Doncic

Kristaps Porzingis est aussi revenu sur ses rapports avec Luka Doncic, et lorsqu’on lui demande la chose la plus fausse écrite sur deux, voici ce qu’il répond.

« Le fait qu’on se s’entendait pas en dehors des terrains, alors qu’il n’y avait aucun problème entre nous. Tout était cool, on sortait souvent… C’était une idée fausse que d’affirmer l’inverse. Luka est quelqu’un de super cool, donc c’est dur de ne pas l’être aussi avec lui. Parfois, c’est juste que ça ne fonctionne pas comme on pourrait s’y attendre. C’est comme ça. C’était cool de jouer avec la star d’une génération, aussi talentueuse que lui. Mais c’est le passé maintenant, et je suis heureux d’être ici aujourd’hui. »

L’intérieur se veut désormais tourné vers l’avenir, espérant, comme il l’avait confié avant le match, pouvoir se poser à Washington et bâtir sur le long terme, si possible avec Bradley Beal à ses côtés.

« J’aime beaucoup jouer avec ces joueurs, et il nous en manque encore, avec le forfait de Bradley Beal. J’espère qu’il va rester pour qu’on puisse vraiment amener cette équipe au niveau supérieur l’an prochain. Mais en l’état actuel, on joue dur, et tout le monde dans la franchise a élevé son niveau. C’est ce qu’on veut ».