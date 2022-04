Le MVP de la nuit | Robert Covington réalise le match de sa vie !

« Hey mec, va chercher le record, je suis en train de regarder quelque chose. » En spectateur, Giannis Antetokounmpo a apprécié le spectacle offert par Robert Covington et aurait visiblement eu envie d’en voir un peu plus. L’ailier des Clippers, qui rapporte les propos du Grec, ne cache avoir voulu décrocher le record à 3-points. « Je crois que c’est mon plus grand nombre de tirs à 3-points en carrière, sans compter la G League. »

L’ailier des Clippers s’est finalement arrêté à 11 paniers primés, sur 18 tentatives, échouant à trois petits tirs du record absolu de Klay Thompson. Avec une grande majorité de « catch-and-shoot » convertis, à l’instar du shooteur des Warriors, le Californien a tout de même pulvérisé son ancien record en carrière (31) avec 43 points inscrits (15/24), 8 rebonds et 3 contres.

Une ligne de stats jamais vue pour un joueur des Clippers, selon la franchise. « Pendant le match, mes coéquipiers m’ont dit qu’ils faisaient en sorte que j’atteigne les 50 points. Je n’ai pas fini loin. »

L’ailier a pris feu au cœur d’un match, largement remporté par Los Angeles, assez particulier puisque la plupart des joueurs majeurs avaient été mis au repos de part et d’autre. Pas de Paul George, Reggie Jackson ou Marcus Morris côté Clippers. Pas de Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday, Khris Middleton ou Brook Lopez chez les Bucks.

Un contexte idéal pour faire émerger ce genre de performances. « J’ai rentré mes cinq premiers paniers et marqué 17 points dans le troisième quart-temps, je crois n’avoir jamais marqué autant dans un quart-temps en carrière. Le panier n’a cessé de s’élargir et je suis resté sur mon rythme. Mes coéquipiers m’ont trouvé, en plein dans le mille », formule Robert Covington, dont le coéquipier, Amir Coffey, a également claqué son record en carrière (32 points).

On rappelle que l’intéressé, « douché » comme il se doit par ses partenaires dans le vestiaire, est arrivé à Los Angeles début février après avoir été échangé par les Blazers en compagnie de Norman Powell. Redevenu remplaçant, il a fait remonter ses pourcentages d’adresse mais affichait une moyenne modeste de 9 points par match jusqu’ici.

« Il a commencé par rentrer quelques tirs au début mais je ne me doutais pas que ça allait être ce genre de soirée », s’étonne d’ailleurs Tyronn Lue. « Je suis simplement heureux pour lui. Il est arrivé dans une nouvelle situation où il s’est bien intégré. Cela passe par sa défense, ses déviations du ballon, sa volonté de vouloir défendre chaque possession. Et ce soir, il a été récompensé en obtenant des tirs ouverts. »