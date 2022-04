C’était l’ambiance des grands soirs cette nuit à la Little Caesars Arena face à Philadelphie. Les « Trust the Process » ne sont pas descendus des gradins dans une fin de match serrée comme le public du Michigan en a peu vu cette saison, mais c’était tout comme.

Reparties de zéro il y a deux ans, les troupes de Dwane Casey ont enchaîné les matchs intéressant sur cette deuxième partie de saison, avec 16 victoires acquises depuis le début de l’année 2022, avec une nouvelle prestation plus qu’encourageante face à une grosse écurie de la conférence Est, dans un match tendu jusqu’à la fin (102-94).

« Ça a été un effort sur 48 minutes, ce sur quoi on a insisté toute l’année. On voit bien la progression des joueurs, dans les décisions qu’ils prennent, et si on avait mis nos tirs à 3-points, ça aurait même pu être moins serré que ça ne l’a été. Ça viendra. Mais dans l’exécution, notre défense, en les limitant à 8 points sur la première moitié du quatrième quart-temps, on a été solides », s’est réjoui Dwane Casey.

Cade Cunningham, le « game-changer »

Le coach récolte en ce moment les fruits de son travail de longue haleine, avec l’éclosion régulière de joueurs qui finissent par avoir ce « déclic » tant attendu qui fera passer un cap à Detroit. On peut notamment citer Killian Hayes, qui fait preuve de plus de régularité ces dernières semaines, mais aussi Saddiq Bey, dont la progression a été continue toute la saison, ou encore les deux Isaiah, Stewart et Livers.

Mais la saison 2021/22 était aussi conditionnée par l’impact de Cade Cunningham, premier choix de Draft arrivé sur la pointe des pieds en raison d’une blessure.

Lui aussi a saisi chaque occasion pour montrer de quoi il était capable, et son match de la nuit est à classer parmi ses meilleures prestations de la saison, à 27 points (12/20 au tir), 6 rebonds, 4 interceptions et des actions décisives.

« C’est un jeune joueur qui grandit, qui sait comment scorer, faire bouger le ballon… Quand il est pris à deux, il fait le bon choix en passant le ballon. Il est aussi bon pour attaquer le cercle, prendre les tirs que les situations offensives lui donnent. Il est en progrès. Entre le début de saison et maintenant, c’est devenu quelqu’un de différent », a ajouté Dwane Casey, précisant que son rookie avait joué malgré des douleurs au dos. « Il avance. À chaque match, il montre quelque chose de nouveau. On l’a vu attaquer Embiid en prenant ses tirs sur un pied… Ce n’est pas très orthodoxe pour un joueur de sa taille ».

Le plein de confiance en vue de la saison prochaine

Dwane Casey a également reconnu l’apport de son banc qui a permis aux Pistons de tenir sur la durée. Comme c’est souvent le cas ces dernières semaines, il a notamment salué le travail de Kelly Olynyk qui s’avère être un vétéran plus que précieux dans cette jeune équipe.

« Toute la « second unit » est à féliciter, mais Kelly Olynyk a fait du super boulot sur Embiid poste bas, ce qui n’est facile pour personne, et en organisant la défense depuis l’extérieur, lorsque Philly a essayé d’empêcher Cade ou Killian d’avoir le ballon en main. Il a bien fait bouger le ballon, en trouvant les bonnes coupes ».

Detroit a ainsi fait un pas en avant de plus dans son processus de développement, laissant notamment le Magic seul à la dernière place de la Conférence Est.

Sans la pression du résultat mais avec l’unique objectif de continuer à faire grandir cette équipe, les Pistons vont continuer à profiter de cette saison pour construire des bases solides pour la suite.

« C’est important pour nous de voir que ça marche, que les choses que nous faisons en défense et en attaque ont un sens. Quand on voit ça, on y croit, et ça va nous aider pour la saison prochaine », a souligné Saddiq Bey, qui a pour sa part dépassé la barre des 200 paniers à 3-points inscrits cette saison. « J’aime notre caractère, et notre façon de ne pas paniquer ou de ne pas trop nous emballer quand on mène au score à la fin d’un match. C’est bien de voir la façon dont on progresse en équipe et dont on arrive à défendre dans le final ».

Après OKC et Indiana, Detroit aura encore l’occasion de jouer les arbitres face aux « gros » sur cette fin de saison face à Dallas, Milwaukee, et à nouveau Philly pour le dernier match de sa saison régulière.