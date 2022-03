Stats & Highlights | Les Celtics retombent à la 4e place, les Cavaliers gagnent dans la douleur

Après trois défaites de suite et leur sixième place perdue, les Cavaliers ont enfin retrouvé la victoire. Pour le sourire, il faudra attendre car la sortie d’Evan Mobley, touché à la cheville, inquiète la franchise, déjà pas épargnée par les blessures.

Boston abandonne déjà la première place de l’Est après sa défaite contre Toronto. Les Celtics étaient privés de plusieurs joueurs, dont Jaylen Brown et Jason Tatum, mais ils ont bien résisté face à Pascal Siakam et sa bande. Les Raptors, eux, profitent aussi de la défaite de Chicago pour lorgner la cinquième place.

Enfin, Atlanta gagne un deuxième match de suite et se rapproche encore davantage d’une qualification pour le « play-in » quand le Thunder et les Blazers ont livré une belle bataille malgré des effectifs très diminués.

Cleveland – Orlando : 107-101

Soirée contrastée pour les Cavaliers. D’un côté, ils ont gagné et de l’autre, ils ont perdu Evan Mobley en première période. Après un 17-0 en début de second quart-temps, Cleveland a pris l’avantage. Dans ce même deuxième quart-temps, Orlando réagit pour revenir.

Puis l’intérieur marche sur le pied de Franz Wagner. Entorse de la cheville gauche et le rookie ne reviendra pas. En milieu de dernier quart-temps, Ignas Brazdeikis donne deux points d’avance au Magic. Heureusement pour les Cavaliers, Lauri Markkanen et Darius Garland inscrivent douze points de suite et Cleveland l’emporte.

Cavaliers / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval L. Markkanen 29 6/15 3/9 5/5 0 3 3 0 3 0 2 0 +11 20 12 I. Okoro 36 4/6 0/0 3/3 1 4 5 1 2 4 1 1 +5 11 19 E. Mobley 13 3/3 0/0 0/2 1 2 3 1 1 0 1 0 -3 6 7 D. Garland 40 7/17 5/10 6/6 0 3 3 12 0 3 3 0 +15 25 30 C. LeVert 33 4/15 0/4 0/0 1 6 7 6 2 1 2 1 -13 8 10 K. Love 32 7/15 4/12 1/1 1 6 7 3 0 0 3 0 -2 19 18 L. Stevens 24 2/4 0/2 2/2 1 0 1 0 2 1 0 0 +7 6 6 M. Brown 7 2/2 0/0 0/0 1 2 3 0 1 0 0 2 +4 4 9 D. Windler 16 1/4 0/2 3/4 0 9 9 2 1 2 0 0 +15 5 14 B. Goodwin 9 1/2 1/2 0/0 0 0 0 1 1 0 1 0 -9 3 2 Total 37/83 13/41 20/23 6 35 41 26 13 11 13 4 107 Magic / 101 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 28 4/8 0/2 2/2 0 3 3 6 3 0 2 0 +12 10 13 W. Carter Jr. 27 7/14 0/4 1/6 1 11 12 6 2 1 2 0 +4 15 20 M. Bamba 23 4/6 3/4 0/0 1 3 4 0 2 0 0 0 +2 11 13 C. Anthony 24 4/8 1/4 2/2 1 0 1 4 1 1 2 0 +6 11 11 R.J. Hampton 13 2/2 2/2 0/0 0 1 1 0 4 0 0 0 +7 6 7 C. Okeke 25 3/11 1/6 0/0 0 5 5 3 0 1 2 0 -8 7 6 A. Schofield 20 4/8 2/6 0/0 0 3 3 1 5 0 2 0 -18 10 8 I. Brazdeikis 23 6/10 0/3 1/2 1 3 4 0 2 0 0 0 +10 13 12 M. Wagner 21 1/5 0/3 0/0 1 4 5 5 4 1 3 1 -10 2 7 M. Fultz 19 5/11 0/1 1/1 0 1 1 4 0 2 1 0 -16 11 11 J. Dowtin 18 2/4 1/2 0/0 3 3 6 2 1 0 3 0 -19 5 8 Total 42/87 10/37 7/13 8 37 45 31 24 6 17 1 101

Indiana – Atlanta : 123-132

Les Pacers n’ont jamais surmonté ce premier quart-temps raté. Avec seulement huit joueurs sur la feuille de match, Indiana a été dominé (30-44) puis a compté 18 points de retard en premier période.

Comme les deux équipes n’avaient pas vraiment décidé de défendre, les Pacers se rapprocheront en troisième quart-temps, puis encore un peu dans le dernier, mais à chaque fois, les Hawks les repoussent. Avec ses 16 passes, Trae Young a fait briller ses coéquipiers : Bogdan Bogdanovic a marqué 29 points, Clint Capela et Kevin Huerter 22 chacun.

Pacers / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Anderson 27 4/9 1/5 0/0 0 5 5 2 2 0 0 0 -16 9 11 G. Bitadze 30 5/11 1/2 3/3 4 1 5 4 4 1 1 2 -9 14 19 T. Haliburton 40 9/19 4/9 3/4 0 3 3 13 2 2 4 2 +4 25 30 B. Hield 38 10/15 5/7 1/2 1 3 4 5 3 1 3 1 -1 26 28 K. Sykes 34 6/9 4/6 0/0 0 1 1 4 4 1 2 0 -2 16 17 J. Smith 23 4/9 1/3 0/0 1 5 6 0 1 0 1 1 -4 9 10 T. Taylor 33 4/7 1/2 2/2 1 1 2 1 4 2 1 0 -11 11 12 L. Stephenson 16 3/8 0/2 7/7 1 1 2 3 2 0 2 0 -6 13 11 Total 45/87 17/36 16/18 8 20 28 32 22 7 14 6 123 Hawks / 132 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval C. Capela 31 11/17 0/0 0/0 5 10 15 3 0 0 2 0 -5 22 32 T. Young 36 4/13 2/9 4/4 0 3 3 16 2 2 2 0 +9 14 24 D. Wright 31 4/7 1/3 0/0 1 1 2 1 0 3 3 2 +5 9 11 T. Luwawu-Cabarrot 30 3/6 2/4 5/6 1 3 4 1 3 2 1 0 -5 13 15 K. Huerter 34 8/13 6/10 0/0 1 1 2 6 2 0 1 0 -5 22 24 O. Okongwu 17 2/4 0/0 1/2 2 2 4 2 4 2 0 1 +14 5 11 J. Johnson 17 6/8 0/1 0/0 0 1 1 1 3 1 3 1 +16 12 11 L. Williams 15 1/4 1/1 3/4 0 4 4 2 2 1 0 0 +8 6 9 B. Bogdanovic 29 8/14 5/7 8/10 3 2 5 0 3 0 1 0 +8 29 25 Total 47/86 17/35 21/26 13 27 40 32 19 11 13 4 132

Toronto – Boston : 115-112 (après prolongation)

Fin de série pour les Celtics. Après six victoires de suite, Boston chute après un match accroché où plusieurs titulaires étaient absents (Jaylen Brown, Jason Tatum, Al Horford et Robert Williams III). Les Raptors ont profité de cette bête blessée. Surtout Pascal Siakam (40 points et 13 rebonds), brillant en première mi-temps, avec 10 points dans le premier quart-temps, puis 15 dans le deuxième.

Ainsi, Toronto a renversé Boston qui avait mieux démarré. Les deux équipes sont au coude-à-coude toute la partie, jusqu’en prolongation. Après deux lancers-francs de Gary Trent Jr. à quinze secondes de la fin, Marcus Smart et Grant Williams tentent leur chance à 3-pts pour égaliser, mais se manquent. Troisième victoire de rang pour Toronto.

Raptors / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Siakam 47 17/29 0/4 6/8 2 11 13 1 6 3 1 2 +3 40 44 O. Anunoby 40 6/12 2/5 0/0 4 4 8 3 2 1 0 0 +9 14 20 S. Barnes 30 5/12 0/3 0/0 2 2 4 4 6 0 2 0 -10 10 9 F. VanVleet 40 4/13 3/9 3/3 0 5 5 3 3 4 4 1 +3 14 14 G. Trent Jr. 37 4/12 1/5 3/3 0 1 1 2 3 3 2 1 -10 12 9 T. Young 28 5/9 2/5 0/0 3 5 8 3 2 1 0 3 +12 12 23 C. Boucher 15 2/9 1/4 1/2 3 1 4 0 3 0 0 0 +2 6 2 P. Achiuwa 28 3/10 1/4 0/2 2 6 8 0 3 0 1 4 +6 7 9 Total 46/106 10/39 13/18 16 35 51 16 28 12 10 11 115 Celtics / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Williams 39 5/13 1/3 6/7 1 6 7 2 3 0 5 2 -1 17 14 A. Nesmith 39 5/8 2/4 1/1 1 3 4 1 5 3 0 0 -1 13 18 D. Theis 41 5/10 0/2 3/4 2 8 10 2 1 1 2 2 -11 13 20 M. Smart 40 10/25 2/11 6/9 2 8 10 4 1 0 7 1 -8 28 18 D. White 41 4/16 3/8 4/4 1 5 6 8 1 0 3 1 +2 15 15 L. Kornet 15 3/4 0/0 0/1 4 3 7 1 2 0 0 0 +6 6 12 S. Hauser 21 4/6 2/3 0/0 2 3 5 0 0 0 0 1 +2 10 14 P. Pritchard 30 3/12 2/9 2/2 3 5 8 5 2 1 1 0 -4 10 14 Total 39/94 12/40 22/28 16 41 57 23 15 5 18 7 112

Portland – Oklahoma City : 131-134 (après prolongation)

Comme les deux équipes ont décidé de laisser énormément de joueurs au frigo pour cette fin de saison sans enjeu, elles se présentaient avec le minimum pour cette partie : huit joueurs de chaque côté. Mais ce fut une rencontre plaisante où beaucoup ont profité de ce contexte pour battre leur record personnel. Le Thunder a eu l’avantage en première période, mais ce sont les Blazers qui rejoignent les vestiaires devant au tableau d’affichage grâce à Ben McLemore notamment.

Portland a même dix points d’avance en début de dernier quart-temps, mais Isaiah Roby (30 points, record en carrière) égalise dans les dernières secondes. On part en prolongation et les deux formations échangent les paniers. McLemore frappe à 3-pts, Theo Maledon lui répond, avant que Drew Eubanks (27 points, également son record) ne place un dunk pour faire repasser Portland devant. C’est finalement encore Isaiah Roby qui a le dernier mot, avec sept points à 100 % au shoot dans ces cinq minutes supplémentaires.