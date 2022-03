Les Grizzlies corrigent les Warriors

Dans un match où les absents de marque étaient nombreux (Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green d’un côté, Ja Morant et Jaren Jackson Jr. de l’autre), Memphis n’a pas manqué l’opportunité de quasiment sécuriser la deuxième place de la conférence Ouest en disposant de son poursuivant, Golden State.

On a d’abord cru à la possibilité de voir des Warriors en mission titiller ces Grizzlies à la défense et au collectif impressionnants ces dernières semaines. Notamment lorsque Andre Iguodala, hué par le FedEx Forum, a planté un 3-points en début de match pour faire passer les siens en tête (13-16).

Maladroits en attaque (28.5% d’adresse en premier quart-temps), les Grizzlies ont retrouvé le fil par leur défense, assénant un 7-0 pour terminer le premier acte (20-16) avant de prendre feu durant les 12 minutes suivantes.

Il y a d’abord eu un 16-0 largement alimenté par Dillon Brooks et conclu par Steven Adams après un rebond offensif afin de porter la marque à 45-24. Les snipers ont ensuite sorti l’artillerie lourde par l’intermédiaire de De’Anthony Meton par deux fois, Dillon Brooks et Desmond Bane. De’Anthony Melton a ensuite ponctué la démonstration des locaux d’un énorme poster sur Kevon Looney. Memphis est ainsi rentré aux vestiaires avec 26 points d’avance (63-37) !

Les locaux ont ensuite su gérer leur avance avec brio, résistant sans trop de difficultés aux assauts du trio Poole-Kuminga-Wiggins en troisième quart-temps (95-67). Les deux paniers à 3-points de Desmond Bane et celui de De’Anthony Melton ont définitivement mis fin au suspense dans la foulée, et Memphis a pu conclure sereinement et s’imposer 123-95.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La concrétisation de la saison exceptionnelle de Memphis. L’ascension des Grizzlies sous « l’ère Morant » se poursuit. Après une 9e puis une 8e place ces deux dernières saisons, les voilà quasi assurés de finir 2e au sein d’une conférence ultra compétitive avec cinq victoires d’avance sur Golden State à six matches de la fin. Sous les yeux de Zach Randolph, les hommes de Taylor Jenkins ont ainsi réussi à finir le job. Comme un symbole, les deux joueurs majeurs de l’équipe n’étaient pas là, mais les Grizzlies ont assuré. Limiter la qualité de cette équipe au seul talent de Ja Morant serait d’ailleurs le plus gros affront qu’on pourrait leur faire, on l’a encore vu sur ce match.

– Le « retour » d’Andre Iguodala. MVP des Finals du premier titre de champion NBA des Warriors en 2015, « Iggy » effectuait son retour cette nuit. Ironie du sort, il a ainsi retrouvé le parquet et l’équipe pour qui il a refusé de jouer en 2019/20, estimant que ces Grizzlies n’étaient pas au niveau de son « standing ». Une attitude considérée comme « irrespectueuse » par Ja Morant et Dillon Brooks, qui ont poursuivi leur progression pendant qu’Iguodala trouvait finalement une porte de sortie à Miami. Son retour a permis aux Warriors de constater que l’ailier de 38 ans, hué en début de partie par le FedEx Forum, en avait encore sous la pédale. Pour les Grizzlies, c’est une belle revanche puisqu’ils termineront devant les Warriors d’Andre Iguodala au classement.

TOPS/FLOPS

✅ Dillon Brooks. L’ailier canadien a été dans tous les bons coups. Refroidi par deux fautes personnelles au bout de trois minutes de jeu, il s’est rattrapé en claquant 15 points dans le deuxième quart-temps et s’est ensuite distingué en se fritant avec Andre Iguodala puis en provoquant la Flagrant 1 de Nemanja Bjelica. 21 points à 9/15 à l’arrivée pour lui. Vivement le retour de son association avec la paire Morant-Jackson Jr !

✅ Desmond Bane. Difficile de trancher entre lui et De’Anthony Melton, plutôt très chaud depuis 4-5 matchs. En ce moment particulier pour la franchise, on retient donc Desmond Bane, auteur de 22 points, à 5/6 à 3-points, 2 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et crédité d’un joli +31 au +/-, parce qu’il est la révélation de cette saison du côté de Memphis par son talent et sa régularité, et parce qu’il a encore contribué à tenir la baraque en l’absence de deux joueurs majeurs.

⛔ Andrew Wiggins. Le forfait du trio Curry-Thompson-Green a encore mis en évidence la promotion de Jordan Poole dans la hiérarchie au détriment d’Andrew Wiggins. L’ailier a été pour le moins discret, terminant à 10 points à 5/15 au tir (dont 0/5 à 3-points). Nul doute que les Warriors en attendaient plus de sa part.

L’ACTION DU MATCH

Chauffé par deux paniers à 3-points inscrits juste avant, De’Anthony Melton a feinté une nouvelle tentative derrière l’arc devant Jonathan Kuminga pour mieux driver vers le cercle et mettre Kevon Looney sur un poster !

LA SUITE

Memphis (53-23) : les Grizzlies se déplaceront à San Antonio ce mercredi

Golden State (48-28) : les Warriors enchaînent avec du lourd ce mercredi puisque Phoenix se présentera au Chase Center, avant la venue du Jazz, samedi