RJ Barrett et les Knicks font plonger les Bulls dans le doute

Après leur « road-trip » réussi, marqué par trois victoires en autant de matches, les Knicks, toujours en lice pour se qualifier pour le « play-in », retournent au Madison Square Garden pour affronter des Bulls pas au mieux en ce moment (4 victoires sur les 10 derniers matches).

Le début de la rencontre tourne rapidement en faveur des Bulls, qui déroulent dans le premier quart-temps (8 passes pour 12 paniers), à l’image d’un Zach LaVine tranchant (9 points), face à des Knicks désordonnés en défense et maladroits en attaque. Sonnée, la troupe de Tom Thibodeau peut heureusement compter sur les entrées remarquées d’Immanuel Quickley et Miles McBride, qui permettent de finalement limiter la casse après 12 minutes (28-24).

Mais DeMar DeRozan est agressif à l’entame du second quart-temps, et dans leur élan, les Bulls signent le premier break de la rencontre (37-25). Pas pour longtemps, puisque les Knicks répondent immédiatement, après un temps-mort nécessaire. Les locaux haussent le ton en défense, et trouvent enfin du rythme en attaque : RJ Barrett attaque efficacement le cercle, Obi Toppin sanctionne par deux fois derrière l’arc. Puis, pour ponctuer cette bonne dynamique, Alec Burks (10 points consécutifs, 14 à la mi-temps) se charge de placer les Knicks en tête juste avant la pause (53-50).

Les Knicks reprennent pied au plancher au retour des vestiaires, à l’image notamment d’un RJ Barrett déchainé, qui inscrit deux tirs avec la faute de suite pour donner un avantage de 13 points aux Knicks après seulement 3 minutes (65-52). New York peut également compter sur Alec Burks, qui poursuit son chantier (10 points dans le 3e quart-temps), et sur un Mitchell Robinson au four et au moulin (14 points, 10 rebonds). Mais cette rencontre est décidément faite de rebondissements, et les Bulls, par l’intermédiaire de LaVine et DeRozan, se relancent. L’ensemble est laborieux (5/19 aux tirs), mais Chicago reste à portée raisonnable de New York après 36 minutes (81-75).

Le dernier quart-temps se résume à un duel entre les deux hommes forts de la soirée, DeMar DeRozan (qui atteint la barre des 30 points pour la 25e fois de la saison) et RJ Barrett. Sous l’impulsion de leur leader, les Bulls recollent même à -3 (99-96) à 4 minutes de la fin du match, face à des Knicks un peu fébriles. Rien d’alarmant cependant pour la troupe de Tom Thibodeau, qui après un temps-mort important reprend sa marche an avant. Grâce aux lancers-francs de RJ Barrett et Immanuel Quickley dans un premier temps, puis grâce à un ultime tir primé décisif dans le corner de Alec Burks. New York s’impose pour la 4e fois de suite (109-104), quand Chicago ne se sort pas encore de sa mauvaise dynamique.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Il y a 27 ans, le « Double-Nickel » de Michael Jordan. Le 28 mars 1995, alors qu’il venait d’annoncer son retour sur les parquets, Michael Jordan livrait une de ses plus grandes performances en carrière sur le parquet du Madison Square Garden. Le fameux « Double-Nickel Game », durant lequel il carbonisait la défense de New York : 55 points à 21/37 aux tirs, et la victoire en prime. Difficile de savoir s’il s’agit d’un clin d’œil volontaire ou pas de la NBA, mais les Knicks et les Bulls se sont donc affrontés à la même date…

– Pas de 4e quart-temps pour Julius Randle. L’intérieur des Knicks est sorti à la fin du 3e quart-temps, et n’est revenu en jeu… qu’à 3 minutes du buzzer final ! En difficulté durant la rencontre, il a été laissé sur le banc en fin de partie, au profit de Obi Toppin qui a offert de très bonnes minutes dans le 4e quart-temps.

TOPS/FLOPS

✅ DeMar DeRozan & Zach LaVine. Excellent match pour le duo de All-Star de Chicago, même s’ils ont semblé parfois se battre seuls. Les deux joueurs se sont relayés en attaque tout au long de la soirée, et compilent 64 points (sur 104) à 20/43 aux tirs. Insuffisant pour faire gagner les Bulls, pour lesquels la mauvaise passe actuelle se poursuit.

✅ RJ Barrett. Avec 28 points (10/24), 6 rebonds et 3 passes, le jeune extérieur des Knicks a été l’homme fort du succès de son équipe. Alors que Julius Randle était à la peine, « StaRJ » s’est occupé de tout et a fait rugir le Madison Square Garden à plusieurs reprises par ses « drives » vers le cercle. Le Canadien s’impose de plus en plus comme le patron de l’attaque des Knicks.

✅ Alec Burks. Pas toujours satisfaisant dans le cinq majeur des Knicks, il a fait le boulot face aux Bulls. Plus que ça, il a même été un élément majeur de la victoire de sa formation : l’ancien du Jazz compile 27 points (à 5/10 à trois-points), 6 rebonds et 3 passes, avec notamment le tir à 3-points décisif qui a sécurisé la victoire de New York dans la dernière minute. Comme la veille face à Detroit.

⛔️ Julius Randle. Dure soirée pour le All-Star 2021, qui a été fantomatique en attaque : 5 points à 1/9 aux tirs. Il limite les dégâts par son excellente activité aux rebonds (13 prises), mais l’ensemble laisse grandement à désirer. Surtout que sa doublure Obi Toppin a signé une de ses performances de la saison à sa place (17 points à 6/11).

⛔️ Evan Fournier. Fluctuant cette saison, le Français était dans un (très) mauvais soir : 5 points à 2/10, dont 1/8 derrière l’arc. Une soirée à vite oublier pour l’arrière, dont l’importance dans le système des Knicks repose essentiellement sur son adresse extérieure.

⛔️ Le banc des Bulls. Alors que Zach LaVine et DeMar DeRozan ont inscrit 64 des 104 points de Chicago, le banc a lui été porté disparu : seulement 11 points marqués ! C’est probablement ce qui a manqué aux Bulls pour faire la différence, sachant que le banc des Knicks a lui apporté 28 points. Dans un match dont l’écart final est de 5 points, cela a assurément eu une importante.

LA SUITE

New York (34-42) : mercredi, à domicile contre Charlotte

Chicago (43-32) : « back-to-back » à Washington