Joueurs de la semaine : Jayson Tatum enchaîne

Pas vraiment de surprise pour les « Players of The Week ». À l’Ouest, la NBA a en effet logiquement désigné Devin Booker, auteur d’une semaine parfaite sur le plan collectif avec trois victoires en trois matchs (Wolves, Nuggets, Sixers) ainsi que 37.3 points, à 58.1% de réussite, et 6.3 passes décisives de moyenne.

À l’Est, c’est Jayson Tatum qui est également assez logiquement choisi. Ses Celtics ont eux aussi réussi une semaine parfaite avec trois victoires en autant de sorties (Thunder, Jazz, Wolves), que l’ailier a bouclées avec 32 points, 5 passes décisives et 5 rebonds de moyenne.

C’est la troisième fois de la saison que l’arrière des Suns reçoit un trophée de « Joueur de la semaine ». C’est déjà la quatrième fois pour Jayson Tatum, doit la troisième fois en mars…