Steve Kerr explique pourquoi il a choisi de sacrifier Kevon Looney

Au gré des blessures ou du Covid-19, les Warriors ont souvent changé de cinq majeur cette saison. Vingt-cinq fois exactement, avant la rencontre à Atlanta. Mais, à chaque fois, il restait un dénominateur commun : Kevon Looney.

Le pivot a en effet entamé les 73 matches des Warriors cette saison. Pourtant, pour le 74e, il a commencé sur le banc, laissant sa place à Jonathan Kuminga. Comment expliquer ce choix ?

Il y a quelques jours, dans une défaite à Orlando, les Californiens ont été très, très mauvais, avec seulement 90 points marqués. Draymond Green avait d’ailleurs piqué une grosse colère après ce revers. Face à ce triste spectacle, Steve Kerr prend conscience que son groupe, privé de Stephen Curry, a besoin de changements.

Le coach a laissé les « Baby Warriors », dont Kuminga, gagner à Miami, avant donc de faire ce choix fort, celui de laisser Looney sur le banc.

« On a fait commencer Draymond et Looney pendant très longtemps. Mais sans Curry, le problème du spacing est encore plus prégnant. Stephen permet de masquer ce manque mais sans lui, c’est prédominant et on a du mal à marquer », analyse Steve Kerr pour The Athletic.

Qui pour accompagner Draymond Green ? Otto Porter Jr., Jonathan Kuminga…

Le titulaire a très bien accepté la décision de son coach. Après tout, ce n’est pas la première fois qu’il est remplaçant dans sa carrière. Sa saison actuelle est même la première où il est indiscutablement titulaire.

« Je peux jouer avec Green, mais sans Curry, ça change tout dans notre attaque », concède-t-il. « Je comprends ce que le coach veut dire. Même si le coach n’a rien dit jusqu’au jour du match, je savais que quelque chose se préparait. Je n’étais pas surpris. Ce ne serait pas une saison des Warriors, si le pivot n’était pas mis sur le banc », s’amuse même Looney. « J’ai vu Andrew Bogut faire face à ça, mais aussi Zaza Pachulia, David West, JaVale McGee. Ils sont tous passés par là. Andre Iguodala a été All-Star et il sort du banc. Beaucoup ont fait des sacrifices, j’en fais partie. »

C’est donc Draymond Green qui a pris le poste de pivot titulaire à Atlanta, ce qui a libéré Klay Thompson (9/16 à 3-pts) et Jordan Poole (4/13). Looney, lui, a joué 24 minutes pour 8 points et 8 rebonds.

« Je rends hommage à Looney », glisse Thompson, 37 points dans cette défaite. « C’est un grand professionnel. C’est un roc pour nous, il n’a pas manqué un match. Le coach avait besoin de plus de spacing. Je suis impressionné par son professionnalisme. Je suis impatient qu’il soit récompensé cet été pendant la free agency (ndlr : Looney sera libre). »

Ce changement est donc temporaire, en attendant de revoir Stephen Curry. De plus, la présence de Kuminga, qui n’a pas été bon face à Trae Young et sa bande puisqu’il n’a marqué que 4 points et pris 4 rebonds en 14 minutes, n’est pas assurée pour la fin de saison. Kerr pourrait très bien mettre un Otto Porter Jr. à côté de Green, pour avoir une menace à 3-pts supplémentaire.

« On va être très flexible sur les huit derniers matches », annonce l’entraîneur triple champion. « Sans Stephen, tout change et, au niveau de nos rotations, ça fait effet boule de neige. Avec ce groupe, les rôles sont moins clairs que dans aucune autre équipe que j’ai dirigée. »