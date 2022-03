Evan Fournier a eu besoin de quelques mois pour comprendre son rôle à New York

Même si les Knicks ne se qualifient pas pour le « play-in », Evan Fournier pourra au moins se satisfaire d’avoir battu un record de franchise pour sa première année à New York. Le Français est désormais le joueur des Knicks qui a le plus marqué à 3-pts sur une saison, devant John Starks.

C’est notamment grâce à une bien meilleure année 2022. Avant son coup de chaud contre Boston, avec 10 paniers primés, il n’était qu’à 36 % de réussite dans cet exercice. Depuis ? Il flirte avec les 43 %.

« J’ai l’impression qu’il m’a fallu deux mois pour comprendre comment je pouvais aider l’équipe », confiait-il après la victoire contre les Hornets au New York Post. « Je veux remercier Tom Thibodeau pour m’avoir mis dans cette position. Il attendait ça de moi et j’ai mis quelques mois pour le saisir. »

Concrètement, à New York, l’ancien arrière d’Orlando et Boston est davantage devenu un shooteur. Son style offensif est ainsi moins dans la percussion et la pénétration comme auparavant.

« J’ai toujours été un joueur agressif, qui va au cercle. Mais on a déjà des joueurs pour ça. Mon rôle allait donc être un peu différent. En trouver la raison et comprendre ce qu’on attend de vous quand on arrive dans une nouvelle équipe, ça peut prendre du temps parfois. Depuis janvier, je me sens mieux, je comprends mieux mon rôle. »

Le vice-champion olympique n’a guère brillé dans la victoire des Knicks contre Miami, avec sept petits points et un vilain 2/10 à 3-pts, mais son coach sait qu’il va rebondir, comme les spécialistes du shoot le font si bien.

« C’est un superbe exploit », avait déclaré Thibodeau en évoquant le record de franchise de Fournier. « Cela permet aussi de mettre l’accent sur Starks, qui a gardé le record un sacré long moment. C’est génial pour Evan, c’est un pro. Comme la plupart des shooteurs, et c’est un joueur bien installé dans la ligue, il a la mémoire courte et il pense toujours que le prochain tir va rentrer. Comme Starks avant lui. »