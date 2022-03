Damian Lillard : « Le meilleur est encore à venir pour moi »

Encore en course pour une place au « play-in » au moment du All-Star Game, les Blazers ont finalement lâché prise, minés par les blessures de Jusuf Nurkic et Anfernee Simons. Conséquence de cette fin de saison en roue libre, Damian Lillard a choisi de ne pas reprendre le chemin des terrains, et cette coupure pourrait être bénéfique pour la suite de sa carrière.

« A titre personnel, je pense que le mieux pour moi est de revenir 100 %. C’est la première fois que je suis en mesure de prendre du recul et d’aller au bout de mon développement » explique Lillard à Yahoo! Sports. « Au cours de ma carrière, il y a toujours eu des choses que je voulais corriger ou améliorer, mais j’avais peut-être une saison trop longue, j’allais en playoffs et il fallait s’y remettre rapidement. Quoi qu’il en soit, je n’ai jamais eu autant de temps pour décortiquer complètement mon jeu et me remettre en question sur le plan du développement. Je peux travailler des choses avec lesquelles je ne suis pas toujours à l’aise, et des choses que d’autres gars à mon poste font vraiment bien. J’ai temps et l’opportunité d’améliorer mon jeu et de regarder des vidéos avec mes entraîneurs et mes préparateurs physiques pour vraiment aborder ces choses qui, bien souvent, peuvent être inconfortables. Comme j’ai été opéré en janvier, j’aurais eu 10 mois avant le début de la prochaine saison. Si j’ai ce temps de prendre du recul, de régler ces problèmes et de remettre mon corps en état, nous en tirerons le meilleur parti et je serai la meilleure version de moi-même. »

« Mon jeu vieillira bien »

A titre individuel, il veut aussi prouver qu’il n’est pas sur le déclin, et que cette saison ratée n’était qu’un accident.

« Franchement, c’est la seule chose qui m’importe. J’ai l’impression que lorsque je me suis fait opérer, les gens se sont dit « Oh, il a 31 ans et il se fait opérer ». Eh… 31 ans c’est pas vieux ! Ils réagissent comme si on était vieux alors qu’il y a des gars plus âgés que moi dans la ligue qui jouent encore à un niveau élevé. De plus, mon jeu n’est pas basé sur du jeu au niveau du cercle. Je suis un sniper. Je shoote. J’ai un bon premier pas. Je peux jouer avec ma tête. Je peux diriger le jeu, et je sais comment jouer. Mon jeu vieillira bien, et je n’ai pas d’antécédents de blessures. Et celle que je viens d’avoir n’est pas une sale blessure. Je vais revenir et tout ira bien. Comme je l’ai dit, le meilleur est encore à venir pour moi. Et les seules choses pour lesquelles je joue à ce stade de ma carrière, c’est d’être le MVP de la ligue et de gagner le championnat. Et une fois que j’aurai réalisé ces choses, je me sentirai bien au regard de mon investissement effectué dans ce sport pendant toute ma vie. Si j’accomplis ces deux choses, j’aurai le sentiment d’avoir donné le meilleur de moi-même en tant que sportif. »

Mais la vraie question, c’est de savoir s’il sera toujours à Portland… Les Blazers se sont séparés de CJ McCollum, mais aussi de leur GM, ou encore de Norman Powell et Larry Nance Jr. La franchise a décidé de reconstruire, et forcément, ça ne colle pas aux envies de titre de Lillard.

« Je pense évidemment que nous avons reculé de quelques pas sur le plan de la franchise avec les mouvements que nous avons effectués. Mais dans le même temps, nous nous sommes également positionnés pour quelque chose que nous n’avons pas été en mesure de faire depuis que je suis ici : libérer de la masse salariale, avoir des choix de Draft, on a une « trade exception » 22 millions de dollars, une autre de 6 millions de dollars, une « mid-level » exception, une « bi-annual » exception… Nous avons de la souplesse et une vraie opportunité. Il y a des gars qu’on peut recruter et qui peuvent faire de nous une équipe qui peut se battre pour un titre. Mais il faut passer à l’action. »