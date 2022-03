Un retour réussi pour Daniel Theis

En moins d’un an, Daniel Theis a changé d’équipe trois fois. Le 25 mars 2021, il quitte Boston pour être transféré vers Chicago. Il termine la saison passée chez les Bulls puis est parti vers Houston, durant l’été, dans un « sign-and-trade ». Enfin, en février, il est transféré vers… Boston, pour un retour à la maison.

En onze mois, il aura donc porté trois maillots différents pour finalement revenir au point de départ ! Et pour ne rien gâcher, il va vivre les playoffs avec les Celtics alors que la saison de Houston est terminée depuis un moment. L’Allemand a donc tout gagné.

Même si une petite période d’adaptation a été nécessaire puisque Dnaile Theis avait quitté les Celtics de Brad Stevens et il a retrouvé ceux d’Ime Udoka.

« Chaque jour d’entraînement supplémentaire nous aide à nous connaître », assure-t-il à MassLive. « Derrick White et moi, on s’implique davantage dans ce système, dans toutes les positions, pour se familiariser avec le coaching staff. Après, j’ai déjà joué avec ces joueurs-là, pendant des années. Je les connais tous. Donc je n’ai pas eu à beaucoup m’adapter. »

Moins dans un rôle de poseur d’écrans

Après des premières semaines irrégulières, avec des matches sur le banc ou des prestations timides avec aucun match à plus de 6 points, Daniel Theis commence à retrouver ses marques depuis quatre rencontres. Il tourne en effet à 9.5 points à 64% de réussite au shoot et 4 rebonds de moyenne, en 18 minutes.

Le pivot remplaçant découvre un rôle nouveau, qu’il n’avait pas à Boston lors de son premier passage entre 2017 et 2021. Avec Brad Stevens, il évoluait dans un schéma classique, en allant poser des écrans pour jouer le pick-and-roll. Avec Ime Udoka, les Celtics font beaucoup plus d’écrans entre arrières et ailiers et le pivot est davantage au poste de « dunker », c’est-à-dire ligne de fond, entre le panier et la ligne à 3-pts.

Ainsi quand les Jayson Tatum, Jaylen Brown ou Derrick White attaquent le cercle après le pick-and-roll, il devient une solution offensive intéressante pour punir les aides adverses.

« Si le défenseur aide, c’est un alley-oop. S’il manque son shoot, je suis en bonne position pour le rebond », détaille-t-il pour The Athletic. « Je trouve que le spacing, avec un joueur au « dunker spot », c’est mieux que cinq joueurs qui sont à l’extérieur, car c’est alors facile pour le côté faible de défendre. Et mercredi, contre Utah, j’ai joué avec Robert Williams, et j’ai coupé vers le cercle. Ce n’est qu’une question de lecture de jeu. »