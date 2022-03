Les Clippers ont un problème de rebond

Privés de Kawhi Leonard depuis dix mois, et de Paul George depuis décembre, les Clippers ont évidemment perdu en talent, mais aussi en taille et en envergure. Le départ de Serge Ibaka a aussi enlevé des centimètres et des kilos dans la raquette, et on ne sera pas surpris d’apprendre que la franchise se classe 21e au rebond de toute la NBA, et même 27e dans le secteur du rebond offensif. De l’autre côté du terrain, c’est aussi la formation qui laisse le plus de rebonds offensifs à l’adversaire (12 en moyenne) et la conséquence, c’est que les Clippers encaissent près de 15 points par match sur des tirs « en seconde chance ».

« C’est vraiment une question d’effort » assure Nicolas Batum. « Ce que je veux dire, c’est qu’on joue parfois en « small ball », mais en fait, on n’a même pas à travailler dessus. C’est vraiment une question de savoir qui veut le ballon plus que l’autre. Parfois, on peut voir dans les vidéos ce qui se passe côté faible. Mais quand on est sur le terrain, il faut s’arracher. On ne peut pas laisser les autres gars prendre un rebond. C’est tout. »

Ce qui est d’autant plus regrettable, c’est qu’un oubli au rebond défensif peut gâcher toute une bonne séquence défensive. « Je sais… » concède Nicolas Batum. « Parfois, on réalise de très bonnes séquences défensives, mais on ne les termine pas. »

Pour Tyronn Lue, le problème vient de la défense sur les extérieurs

Lors de la dernière opposition entre les Clippers et le Jazz, Rudy Gobert a puni les intérieurs des Clippers avec huit rebonds offensifs. Le Français en prend en moyenne 3.6 par match cette saison, mais face aux Clippers, sa moyenne est de 6 rebonds offensifs par match cette saison. Même si Rudy Gobert est le meilleur rebondeur de la NBA, Tyronn Lue reste persuadé qu’il était possible de le freiner. Notamment en évitant qu’Ivica Zubac ou Isaiah Hartenstein se retrouvent contraints d’aider sur les extérieurs. La notion d’équilibre est importante et les rotations essentielles pour éviter de laisser le champ libre au Français.

« La première chose à faire est de considérer ça comme un défi de un-contre-un » souligne le coach des Clippers. « Quand on est facilement dépassé en dribble, ça signifie qu’on oblige Isaiah et Zu à venir aider pour contrer, et Rudy se retrouve alors au rebond car on est incapable de bien défendre en un-contre-un au large ».

Même analyse chez Ivica Zubac : « Quand on veut gêner un floater ou un shoot à mi-distance, on se retrouve à devoir faire un choix. Même s’ils parviennent à shooter devant vous, on laisse alors Rudy composer avec des joueurs plus petits au rebond. Cela nous place dans une situation difficile. »

La nuit dernière, les Nuggets n’ont capté que six rebonds offensifs face aux Clippers. C’est peu, et c’est une bonne nouvelle pour Tyronn Lue. Sauf que Denver en a récupéré trois dans le « money time », à des moments décisifs, et Denver a fait le break justement sur ses tirs de « seconde chance ».