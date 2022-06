Andre Drummond a une idée pour sauver la saison des Nets

Depuis deux ans, l’effectif des Nets ne cesse de bouger, et la « trade deadline » a été l’occasion de remodeler une nouvelle fois le roster avec les arrivées de Seth Curry, d’Andre Drummond et Ben Simmons, suivie dans la foulée du recrutement de Goran Dragic.

Même avec un arsenal aussi impressionnant, Brooklyn reste « coincé » à la 8e place à l’Est. Les Nets n’ont donc plus le droit à l’erreur sur leurs 11 derniers matchs, poussant Andre Drummond à comparer chaque match comme un « pickup game » pour son côté éliminatoire : celui qui gagne reste sur le terrain, celui qui perd cède sa place.

« Il faut traiter ça comme un pickup game », a-t-il lancé en rigolant. « Prendre simplement le meilleur cinq et faire le nécessaire pour que ça marche, et en profiter pour essayer d’améliorer la cohésion de l’équipe tant qu’on y est ».

Les Nets manquent de vécu collectif, un des éléments qui peut faire la différence notamment en playoffs. La problématique Irving n’a rien arrangé, la blessure de Ben Simmons non plus, et Brooklyn ne sait toujours pas quand les deux pourront jouer ensemble…

Plus une minute à perdre

Pour continuer à monter en puissance, Andre Drummond compte sur l’expérience de nombreux joueurs de l’effectif. « C’est le meilleur élément de notre équipe, le fait que nous ayons des gars expérimentés, qui sont dans la ligue depuis cinq à sept ans, voire plus. Donc je pense qu’avec ça, on sera capables de trouver une solution ».

De son côté, Steve Nash a reconnu un manque de « répétitions » et d’automatismes. Le genre d’atouts qui font la différence, sur des détails, dans une fin de match serrée. Le coach des Nets confirmé le caractère urgent de la situation, même s’il n’utiliserait pas la même expression que son pivot.

« Je n’irais pas aussi loin. J’espère que nous sommes plus déterminés que pour un simple pickup game. Mais je comprends ce qu’il veut dire. Et j’en ai parlé à l’équipe. Nous n’avons pas de temps à perdre. … Nous avons beaucoup parlé au groupe des 11 matchs restants », a-t-il confié. « Nous jouons contre des équipes qui ont quatre ou cinq, six ans de vécu collectif. Pour une grande partie de leur exécution en de fin de match, c’est du par cœur pour eux. Ils en ont déjà fait l’expérience. Nous n’avons pas cela. Donc je pense que c’est là où Andre veut en venir, c’est que nous devons vraiment nous donner à fond et être conscients des petits détails qui vont nous aider à gagner des matchs ».

Pour ne rien arranger, le programme des Nets s’annonce également chargé sur les trois prochains matchs avec la réception d’Utah ce lundi, puis deux déplacements à Memphis et Miami.