Keldon Johnson, une progression constante et régulière

Arrivé à San Antonio sur la pointe des pieds en 2019 après une seule saison NCAA du côté de Kentucky (29e choix), Keldon Johnson a connu une ascension plutôt rapide dans la rotation des Spurs. D’abord utilisé avec parcimonie par Gregg Popovich durant sa saison rookie (17 matches, 17.7 minutes), l’ailier a ensuite intégré le 5 majeur dès sa 2e année (69 matches, 28.5 minutes), dans une équipe qui atteignait la fin d’un cycle.

Cette saison, sa troisième en NBA et la première de la reconstruction des Spurs, Keldon Johnson a passé un cap. Fort de son expérience estivale aux Jeux Olympiques en 2021, aux côtés de certains gros noms de la ligue (Kevin Durant, Damian Lillard, Devin Booker…), et surtout davantage responsabilisé sur l’aile suite au départ vers Chicago de DeMar DeRozan, le joueur de 22 ans s’impose comme un pilier du nouveau cycle qui s’installe à San Antonio.

Sans surprise, puisque son implication offensive est plus importante, ses statistiques personnelles grimpent en flèche : de 12.8 points par match la saison dernière, il est passé à 16.3 points cette saison. Devenant notamment, tout récemment, le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la franchise, derrière Tony Parker, à atteindre les 2000 points marqués sous le maillot noir et blanc des Spurs. Les performances offensives de l’ailier cette saison le placent effectivement en très bonne compagnie : Johnson est le seul joueur dans l’histoire de la franchise, avec Kawhi Leonard, à avoir réalisé une saison à 1000+ points, 400+ rebonds et 125+ tirs à trois-points. Un sacré casting.

Mais le plus impressionnant dans la progression du jeu offensif du jeune ailier est assurément son adresse à 3-points. Insignifiante au début de sa carrière, la présence de Keldon Johnson derrière l’arc ne fait plus rire cette saison : il a atteint les 40.7% de réussite, sur 5 tentatives par match. Désormais capable d’étirer le jeu, il facilite la vie de tous ses coéquipiers, puisque les défenses ne peuvent plus se contenter de l’attendre dans la raquette. « Il a progressé de manière constante tout au long de l’année. Il a gagné en confiance sur son tir extérieur, et il prend de meilleures décisions quand il attaque le cercle. Il a vraiment progressé de ce point de vue, et ça nous aide beaucoup. » notait à ce sujet « Pop ».

À 22 ans, alors que sa troisième saison touche bientôt à sa fin, l’ailier est désormais installé à San Antonio. Au sein d’un effectif jeune, il s’est imposé comme un élément clé, un pilier du nouveau projet tourné autour des jeunes.