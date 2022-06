Les fans des Knicks n’ont pas oublié Kristaps Porzingis

« C’est le Garden». Julius Randle a résumé en trois mots et un sourire le traitement de faveur réservé par le MSG à Kristaps Porzingis cette nuit. Pour son troisième match de retour à New York après son départ en janvier 2019, KP a en effet été la cible des fans new-yorkais tout au long du match, en étant sifflé dès l’échauffement puis à chaque fois qu’il a touché le ballon.

The boo birds were out early for Porzingis at MSG pic.twitter.com/SWEFElgbHo — NBC Sports Wizards (@NBCSWizards) March 19, 2022

L’intérieur letton, désormais aux Wizards, ne s’est pas laissé déconcentrer pour autant, rendant 18 points à 5/9 au tir et 11 rebonds en 29 minutes. Même s’il est reparti avec une défaite dans ce contexte hostile, Kristaps Porzingis a plutôt apprécié son retour aux sources, là où sa carrière NBA a débuté.

« J’ai aimé. J’aime jouer au MSG, que ce soit à domicile comme avant ou maintenant comme un joueur en déplacement. C’est toujours divertissant, d’être sur la plus grande scène et d’être hué par le public. C’est comme ça. C’est du passé maintenant. J’aime la ville. Elle me manque beaucoup. Beaucoup de gens me manquent ici. C’est comme ça. Mais j’ai vraiment apprécié mon temps ici et je n’ai que de bons souvenirs de cet endroit », a-t-il déclaré après la rencontre.

Arrivé blessé en provenance de Dallas il y a un peu plus d’un mois, Kristaps Porzingis continue de remonter tout doucement en puissance et a disputé son plus gros temps de jeu cette nuit sous ses nouvelles couleurs.

« Je me sens bien. Bien sûr, je pousse pour essayer de jouer davantage, autant que je peux et autant de temps qu’on m’accorde. Je dois aussi être intelligent et écouter ce que me dit le staff médical et suivre leurs consignes. Mais ça va dans le bon sens. Je me suis bien senti ce soir et j’espère avoir le feu vert pour le « back-to-back » de demain soir », a-t-il ajouté.

Après les retrouvailles entre Kristaps Porzingis et le Garden, c’est cette fois Russell Westbrook qui sera à l’honneur ce soir, le meneur des Lakers effectuant son retour à la Capital One Arena pour la première fois depuis son trade.