Il faut remonter aux années LeBron pour trouver trace d’une telle ambiance au Rocket Mortgage FieldHouse. Une ambiance de folie dans les tribunes, mais aussi sur le banc avec une vraie communion entre les fans et leurs joueurs. Cette nuit, les Cavaliers ont renversé les Nuggets dans le 4e quart-temps pour finalement s’imposer après prolongation, et l’enthousiasme général fait plaisir à voir.

« Je n’ai jamais fait partie d’une équipe où les joueurs s’apprécient autant les uns les autres » témoigne JB Bickerstaff. « C’est énorme. Ces gars ne veulent pas laisser tomber les autres. »

« Je n’ai jamais été dans une équipe avec un tel esprit de camaraderie. Cela rappelle l’ambiance universitaire »

Cette nuit, c’est Kevin Love qui a apporté l’étincelle pour relancer ses jeunes coéquipiers, et il est bien placé pour comparer l’ambiance de 2016, année du titre, et celle-ci.

« Vous voyez quand on utilisait le slogan « All In » en 2016 ? Est-ce que c’était le cas ? Je trouve que ça colle vraiment à cette équipe » estime l’ancien intérieur All-Star. « Nous sommes juste tous impliqués pour les autres. C’est une culture différente dans la mesure où chaque joueur de l’équipe vient travailler pour les autres tous les jours et ne veut pas laisser tomber l’autre. Nous parlons de ça tout le temps. Nous nous félicitons les uns les autres. Rondo et moi en parlons tout le temps. Je n’ai jamais été dans une équipe avec un tel esprit de camaraderie. Cela rappelle l’ambiance universitaire. »

Auteur de son meilleur match en carrière et du 3-points libérateur, Lauri Markkanen revit dans cette ambiance où quelques vétérans encadrent un effectif jeune et talentueux avec deux All-Stars (Darius Garland et Jarrett Allen) et une superstar en puissance qui débute sa carrière (Evan Mobley).

« On est juste tous dans le même bateau. Chacun veut voir l’autre réussir » confirme Lauri Markkanen. « Peu importe qui c’est, peu importe qui va faire la prochaine action ou marquer… On ne se préoccupe pas de tout ça. Nous voulons juste gagner, et nous voulons le faire ensemble. C’est la chose la plus importante. Nous ne voulons pas abandonner et nous décevoir les uns les autres. Lorsque nous sommes menés, nous pouvons toujours nous battre, quel que soit l’adversaire. Tout le monde sait que c’est possible et que nous pouvons le faire. Nous avons la capacité de battre n’importe qui et nous avons le talent pour le faire. Nous voulons juste profiter de nos coéquipiers, nous voulons juste nous amuser ensemble. C’est quand nous sommes défiés et que nous donnons le meilleur de nous-mêmes que nous nous amusons le plus. »

« Ils s’aiment bien, ce qui est très inhabituel pour une jeune équipe. Ce que je veux dire, c’est qu’ils s’apprécient vraiment »

Cette mentalité est même perceptible chez les adversaires. La preuve avec Doc Rivers, très impressionné.

« Ils s’aiment bien, ce qui est très inhabituel pour une jeune équipe. Ce que je veux dire, c’est qu’ils s’apprécient vraiment » insiste le coach de Philadelphie. « Ce qui saute aux yeux, c’est à quel point ils s’entendent bien. Ils veulent jouer ensemble et faire les choses bien. Cela vient du coaching. Cela vient des jeunes qui y adhèrent. Ils savent qui est leur star : Garland. C’est aussi inhabituel avec une jeune équipe. D’habitude, les jeunes essaient de se battre et de dire : « C’est moi la star ». Il n’y a aucun doute sur qui est la star, qui est le go-to-guy de cette équipe. Cela va leur permettre de faire du bon basket sur le long terme. »

Cette nuit, ce n’est pas Darius Garland qui a fait la différence, mais bien Evan Mobley, un rookie. Opposé à Nikola Jokic, il plante 9 des 12 points de son équipe dans la prolongation ! Le danger vient de partout à Cleveland, et les plus jeunes n’ont pas peur de prendre leurs responsabilités.

« À chaque fois qu’on est mené, on ne s’inquiète pas » conclut Evan Mobley. « On reste soudés, on s’accroche encore plus et on essaie de revenir à chaque fois. On se battra toujours, et si on continue comme ça, on peut vraiment faire de grandes choses. »