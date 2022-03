Le MVP de la nuit | Un rayon de soleil pour Russell Westbrook

Plongés dans une saison bien morose, les Lakers ont enfin eu quelque chose à célébrer sur le parquet des Raptors. Avec une victoire à l’extérieur, une première depuis fin janvier, et un triple-double de Russell Westbrook, ce qui ne lui était plus arrivé depuis sa série de quatre « TD » pour terminer 2021.

Aux côtés de LeBron James (36 points, 9 rebonds, 7 passes), le meneur de jeu a su trouver sa place et a retrouvé de l’impact, bien avant son tir décisif à la dernière seconde du quatrième quart-temps. Il s’en est d’ailleurs fallu de peu pour que Russell Westbrook s’attire à nouveau les foudres des fans des Lakers puisqu’il s’est d’abord manqué sur sa première tentative d’égalisation à 116-116 à 12 secondes de la fin.

À un cheveu de la catastrophe

Sauf que cette fois, il s’est rattrapé en volant le ballon des mains de Scottie Barnes avant de traverser le terrain et de planter un 3-points à la dernière seconde. Il s’en est même fallu de quelques centimètres pour que son tir égalisateur soit finalement compté à 2 points.

« Je regardais ses pieds quand il s’est rapproché de la ligne à 3-points. Je l’ai vu marcher sur la ligne à 3-points, puis reculer son pied avant de se lever. Ça a été une grosse action et un gros tir qui a montré tout le QI basket d’un grand joueur », a déclaré LeBron James.

De zéro, Russell Westbrook est ainsi passé à héros en l’espace de quelques secondes, même si sa prestation globale avait été plus qu’encourageante avant cette séquence.

Après avoir été la cible des moqueries ces dernières semaines, il en a donc profité pour jubiler face à la presse, et rappeler qu’il faisait partie des 40 meilleurs scoreurs de l’histoire de la NBA.

« J’ai 23 000 points en carrière, qu’est ce que vous dites de ça ? » a-t-il ainsi répondu lorsqu’on lui a demandé la façon dont il avait géré les critiques dernièrement.

Le soir du déclic ?

Ce genre de prestation est en tout cas un pas dans la bonne direction. Il était temps. Malgré les nombreuses mésaventures qui ont rythmé les dernières semaines des Lakers, les « Purple & Gold » sont toujours en vie.

Avant d’enchaîner un « back-to-back » dès ce soir et de retrouver l’antre de Washington pour la première fois depuis son départ, Russell Westbrook a pour sa part mis en avant sa force mentale pour lui avoir permis de garder la tête hors de l’eau malgré les très nombreuses critiques, jusqu’à finir par se relever.

« Tout au long de ce processus, tout au long de l’année, les hauts et les bas, les bons et les mauvais moments, je m’appuie vraiment sur ma foi. Et c’est très important que je reste fidèle et sincère à cela parce que finalement tout va rentrer dans l’ordre. Et des soirs comme ce soir montrent pourquoi je reste juste fidèle à mes convictions ».

En espérant que ça ne soit pas un simple feu de paille.